США призвали Россию прекратить провокации в Азовском море и Керченском проливе

В Соединенных Штатах Америки осудили действия РФ, которые являются пагубным нарушением международных норм.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал Российскую Федерацию прекратить задержания в Азовском море торговых судов, следующих в украинские порты.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Соединенные Штаты осуждают нарушение норм международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе. Начиная с апреля, Россия задержала сотни торговых судов и в последние недели остановила не менее 16 торговых судов, которые пытались попасть в украинские морские порты", - говорится в заявлении.

"Действия России, препятствующие морскому сообщению, являются очередным примером ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации в Украине, а также ее пренебрежения к международным нормам", - отметила Науэрт.

В этой связи она напомнила, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, которые распространяются на территориальные воды.

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"Мы призываем Россию прекратить нарушение норм международного судоходства в Азовском море и в Керченском проливе", - отметила пресс-секретарь Госдепартамента США.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные суда, следующие в/из украинских портов. По данным Мининфраструктуры, по состоянию на 16 июля количество задержанных для осмотра российскими пограничниками судов составляла 148.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Командование ВМС Украины заявило, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью, и обнародовало стратегию развития украинского военного флота до 2035 года, которая позволит противостоять действиям РФ.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации в Азовском море.

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении.