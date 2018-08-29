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В Италии арестованы два украинца за незаконную перевозку мигрантов

16:47, 29 августа 2018
Общество
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Полиция Италии арестовала двух украинцев / фото reggiotv.it

Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на полицию.

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В частности, украинцы арестованы за переправку в Италию из Турции парусным судном 44 мигрантов из Афганистана, в том числе 12 детей.

Лодка с мигрантами в понедельник прибыла в итальянский острова Сицилия и пришвартовалась недалеко от города Ното.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на июль 2017 года в Италии правоохранительными органами в течение двух лет задержано около 40 граждан Украины по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов в Средиземном море.

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Теги: #Италия#украинцы#мигранты#перевозка мигрантов