В Италии арестованы два украинца за незаконную перевозку мигрантов

Украинцы переправили в Италию из Турции 44 мигрантов из Афганистана.

В Италии арестованы еще два украинца за незаконную перевозку мигрантов.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на полицию.

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В частности, украинцы арестованы за переправку в Италию из Турции парусным судном 44 мигрантов из Афганистана, в том числе 12 детей.

Лодка с мигрантами в понедельник прибыла в итальянский острова Сицилия и пришвартовалась недалеко от города Ното.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на июль 2017 года в Италии правоохранительными органами в течение двух лет задержано около 40 граждан Украины по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов в Средиземном море.