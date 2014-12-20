Боевики продолжают обстрелы украинской армии на Донбассе, ранены двое бойцов (карта АТО)

За минувшие сутки позиции военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии в зоне проведения Антитеррористической операции были обстреляны из минометов и стрелкового оружия, двое бойцов ранены.

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Об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой, передает корреспондент УНИАН.

«Позиции наших военных были обстреляны из минометов и стрелкового оружия. Погибших среди военнослужащих нет, ранены двое бойцов», - сказал Полевой.