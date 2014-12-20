Боевики всю ночь обстреливали силы АТО, в небе над Мариуполем активизировались беспилотники

В зоне АТО с 21.10 и до 06.00 боевики продолжали совершать вооруженные провокации - применяя стрелковое оружие, гранатометы и реактивную артиллерию.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Так, этой ночью в районе Ольховатки незаконные вооруженные формирования открыли огонь по украинским воинам из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Вблизи Никишино бандиты применили гранатометы", - говорится в сообщении.

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Также боевики из стрелкового оружия обстреляли украинских военных в районе населенных пунктов Сокольники, Опытное, Крымское, Пески, Дебальцево и новый терминал Донецкого аэропорта. Некоторые населенные пункты были обстреляны несколько раз.

В штабе отметили, что в районе Мариуполя активизировались беспилотники противника. В частности, с 17.50 до 22.17 они трижды появлялись в небе над Мариуполем.