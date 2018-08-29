Ореховый Спас 2018: что категорически нельзя делать в этот праздник

На Ореховый Спас закачивается Успенский пост, поэтому ограничений на употребление продуктов нет.

Каждый год 29 августа украинцы празднуют Третий Спас, или Ореховый. Его еще называют Хлебным. В 2018-м он приходится на среду.

В народе Спас называют Ореховым, поскольку в это время достигали лесные орехи, и можно было их заготавливать и освящать в церкви.

Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа

- ссориться - весь негатив может вернуться к обидчику;

- сквернословить;

- отказываться от работы, поскольку Ореховый Спас – время сбора урожая;

- ходить в лес без оберега: считается, что в этот день там можно встретить нечистую силу;

- отказывать в помощи нуждающимся.

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Приметы на Третий Спас:

Пришел Хлебный Спас – ушло лето от нас

На Третий Спас солнце на осень пошло

Богатый урожай орехов обещает хлебный год

Если на Спаса улетают ласточки и журавли, на Покров будет мороз

Если на Третий Спас гремит гром – осень будет теплой

Стоит напомнить, что Третий Спас установлен православной церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Отсюда и другие названия праздника – Полотняный Спас, Спас на полотне, Нерукотворный Спас. По преданию, Иисус умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отразился его лик.

Это полотенце с нерукотворным изображением Спасителя исцелило обладателя Эдессы от смертельной болезни, что способствовало распространению там христианства.

Впоследствии именно с этого изображения Иисуса Христа были написаны первые иконы Спаса Нерукотворного.