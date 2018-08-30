Два года с первого масштабного ромского погрома: кто и почему открыл «ящик Пандоры»

События конца лета 2016-го в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области правоохранители и представители власти предпочитают не вспоминать. Тогда, 27 августа, на пустыре была обнаружена 8-летняя Ангелина Моисеенко, которую жестоко убили и, как установили эксперты, изнасиловали. Полицейские очень оперативно задержали местного жителя – 21-летнего Михаила Чеботаря (рома – по матери), заявив, что именно он обоснованно подозревается в указанных зверствах.

Это стало детонатором к погромам по национальному признаку – сельчане массово крушили дома, в которых проживали цыгане, требуя их немедленного выселения. Чудовищная во всех отношениях история потрясла Украину. Вопиющим является уже тот факт, что подобное стало возможным в Одесском регионе, где проживают представители более 130 наций и народностей.

Из-за угроз физической расправы, практически всем местным ромам – примерно шести десяткам человек - пришлось покинуть насиженное место. Люди бежали из села, бросив все личное имущество. Как отметили в пресс-службе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), тогда, в присутствии сотрудников полиции, шесть домов были разгромлены и один – подожжен. По просьбе «не ромских жителей» села, местные власти на специальном собрании согласились принять меры по выселению цыган из населенного пункта. Сейчас они продолжают скитаться «по чужим углам», снимая жилье или поселившись где-то у родственников.

Согласно решению всеукраинской негосударственной общественной инициативы «Коалиция по противодействию дискриминации в Украине», погромы домов и принудительное выселение ромов из Лощиновки признано самым дискриминационным поступком 2016 года.

Ни одного подозреваемого в погромах

Пострадавшие ромы обратились в суд с иском, в котором просили признать противоправными бездеятельность полиции и председателя Лощиновского сельсовета Виктора Паскалова, который 28 августа 2016-го оформил и объявил пресловутое решение о выселении. Также заявители настаивают на взыскании с ответчиков морального ущерба.

В августе текущего года Одесский окружной административный суд частично удовлетворил требования истцов. В частности, признаны противоправными действия Паскалова, но поведение правоохранителей (напомним, погромы происходили в присутствии полицейских) Фемида сочла вполне законным и отказала во взыскании морального вреда.

По словам руководителя общественной организации «Правозащитный ромский центр» Владимира Кондура, по существу, вынося тогда незаконное решение, местная власть поддержала погромы. Жертвы последних также требуют, чтобы к ответственности привлекли тех, кто призывал крушить дома и непосредственно совершал бесчинства. «Нами были поданы соответствующие заявления, в том числе на конкретных лиц. Потерпевшие называют имена, большинство погромщиков - жители села. Есть видео, на котором запечатлены беспорядки и лица, которые их совершали... При этом за два года в этом деле нет ни одного подозреваемого…», - констатирует Кондур.

Он отмечает, что пострадавшие от погромов – это семь семей, в которых воспитывается семнадцать детей. После тех событий людям, которые, несмотря на обращение в Измаильскую райадминистрацию, альтернативного жилья не получили, пришлось менять образ жизни, искать возможности для определения детей в новые школы и прочее.

Воры – только ромы?

По словам некоторых местных жителей, убийству девочки предшествовали бытовые конфликты на национальной почве. Якобы, ромы подворовывали, а в одном из ромских домов даже продавались наркотики, а правоохранительные органы на сообщения об этом не реагировали. По данным руководителя центра правового мониторинга «Гиднисть» Татьяны Герасимовой, которая вплотную занимается «лощиновской проблемой», обстановка в населенном пункте накалялась: начались конфликты между подростками в школе, а также на детской площадке в центре села, где местные собираются семьями. Убийство девочки стало «последней каплей».

У ромов – своя правда. Как рассказала одна из потерпевших, дом они купили сами, жилище содержали в чистоте и порядке. «Сами зарабатывали, ни у кого почти за десять лет проживания в Лощиновке хлеба не попросили. Но нас возненавидели настолько, что во время погрома поубивали, заколов вилами, всех наших домашних собак. Еще немного – не пощадили бы и нас. Они налетели, как бешеные звери и специально мочились в наш колодец… Не удивлюсь, если большинство напавших тогда были пьяны... Помню, как бежала по улице с ребенком, а за нами – разъяренная толпа с криками: «Дайте нам эту скотину, чтобы мы ее разорвали!..»», - говорит женщина.

Ромы рассказывают, что в Лощиновке проживают представители более десяти национальностей, подавляющее большинство – болгары. Однако ворами назвали только цыган. Получается, что остальные около тысячи трехсот человек – исключительно честные, порядочные граждане?

По словам Владимира Кондура, ЧП в Лощиновке – первый случай массовых беспорядков в современной Украине, связанный с национальной проблемой.

«Лощиновка стала «ящиком Пандоры», который был открыт в августе 2016 года. Потом, на протяжении двух лет, на фоне вседозволенности от местной власти и игнорирования проблемы правоохранительными структурами, произошло 16 случаев нападения на ромов в других регионах Украины… Для нас это – шок…», - подчеркивает он.

Два года «под следствием»

Напомним, что детонатором ромских погромов стало жестокое убийство малолетней Ангелины Моисеенко. Следствием было установлено, что вечером подозреваемый – Михаил Чеботарь - в компании нескольких человек, в числе которых был и отчим ребенка Александр Матяш, отмечали день рождения одной из местных жительниц. Выпивали сначала в арендованном жилье, потом в местном баре «Фортуна». По дороге в увеселительное заведение Матяш заходил домой проверить, как там дети – Ангелина и ее младший брат, которые в ту ночь оставались одни. Отчим зашел в дом, Михаил остался на улице. Потом оба вернулись в бар, откуда ушли очень поздно, а затем была обнаружена мертвая девочка…

Как отмечалось выше, в убийстве сразу заподозрили молодого рома – Михаила Чеботаря. И в настоящее время он находится в СИЗО, как единственный фигурант дела – обвинительный акт был направлен в Измаильский горрайонный суд еще 28 декабря 2016 года. По данным прокуратуры Одесской области, в ходе следствия было назначено и проведено около десяти судебных экспертиз, которые проводились, в том числе в других регионах Украины. И в полиции безоговорочно заявляют: доказательств вины Чеботаря более, чем достаточно.

Другая точка зрения у адвоката Андрея Лещенко, который утверждает, что действия в отношении его подзащитного изначально были незаконны, а в деле - несоответствия.

«Михаила забрали из дома рано утром и без решения суда увезли в сельсовет, где насильно удержали, причинив телесные повреждения. Высшие должностные чины сразу заявили, что поймали убийцу. На самом деле, из Чеботаря выбили явку с повинной и заявили, что преступление раскрыто. Чиновники поставили себе «галочки», пропиарились, а молодого человека ромской национальности отправили в тюрьму», - отмечает Лещенко.

По его словам, на лицо - два явных несоответствия. В частности, в обвинительном акте написано, что девочка умерла с 2.30 до 3.30. Именно в этот временной промежуток Чеботарь в одиночестве направлялся домой и алиби у него нет. Однако, согласно официальной экспертизе, ребенок скончался не позднее 1.30, а тогда Михаил был с другими людьми, что могут подтвердить около 20 человек.

Также установлено, что Ангелина, погибшая от ряда проникающих ножевых ранений, отчаянно сопротивлялась насильнику. Но под ее ногтями ДНК Чеботаря не обнаружено. «При этом обнаружены ДНК-материалы другого человека, и мы сразу заявили, что один из мужчин, который проходит по делу как свидетель, может быть причастен к убийству. Поэтому необходимо провести экспертизу, которая поставила бы все на свои места. Но следователи не захотели этого делать и быстро передали дело на рассмотрение в Измаил…», - рассказал адвокат.

По его словам, происходящее в судах напоминает игру в «горячую картошку». Из Измаила материалы уголовного производства передали в Киевский райсуд Одессы, который попросил вернуть его обратно в Измаил. Потом возвращались обвинительные акты и прочее, в результате дело пролежало в Киевском суде более полугода, а Чеботарю только продлевали меру пресечения. Затем материалы оказалось в Малиновском райсуде Одессы, позднее - в Приморском районном суде города, где и находятся с ноября прошлого года.

Андрей Лещенко подчеркивает, что за почти два года произошла смена четырех судов и пятнадцати судей, был произведен допрос четырех свидетелей и одной потерпевшей. Заседания проводятся с периодичностью раз в месяц. Все это время обвиняемый Михаил Чеботарь, который за решеткой стал инвалидом, заболев туберкулезом, содержится под стражей.

Учитывая, что в деле – полсотни свидетелей, если рассматривать его в таком темпе, то судебный процесс займет не менее 5 лет. «Единственное, что остается – положиться на объективное рассмотрение дела и все-таки добиваться экспертизы-ДНК. Хотя мужчина, у которого нужно взять «пробы», не в статусе подозреваемого, а при таких условиях она может пройти только с его добровольного согласия», - пояснил Андрей Лещенко.

Не лучшим образом расследуются и погромы. Как отметил Владимир Кондур, в домах ромов все разграблено, в некоторых – сожжено, но вопрос о возмещении ущерба даже не стоит. Экспертиза по его установлению длится уже более года и неизвестно, будут ли ее результаты вообще. По словам общественника, сейчас чуть ли не единственный шанс ромов – обращение в Европейский суд по правам человека.

Сегодня в Украине значительно ухудшилось отношение к этническим меньшинствам, что стало следствием слабости государственных институтов власти: бездействия властей всех уровней по интеграции и социализации ромов, «крышевания» отдельными правоохранителями наркоторговли, проблем с системной профилактикой преступности и тому подобное...

«Из-за того, что эти системы не работают, мы и получаем такой результат. Но перепрыгнуть через «поле» невозможно. Остается надеяться, что в Украине все стабилизируется. Многие европейские страны через подобное уже проходили, теперь приходится и нам», - убежден Кондур.

Два года назад поводом для ромских погромов стало убийство. Сегодня детонатором может быть все, что угодно.

Лариса Козовая, Одесса