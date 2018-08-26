Порошенко подписал изменения в законы о соцзащите участников ООС

Реализация положений закона позволит участникам Операции Объединенных сил получить право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Об этом сообщается на сайте главы государства.

На встрече с руководителями зарубежных дипломатических представительств Украины и военнослужащими Вооруженных сил во время рабочей поездки в Донецкую область он отметил, что этим законом обеспечиваются и гарантируются права украинского войска в связи с проведением операции Объединенных сил.

«В то же время, гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих. И на сегодняшний день, я убежден, что это тот путь, по которому мы движемся в очень правильном направлении», - подчеркнул президент.

Целью закона является обеспечение комплексного урегулирования вопроса социальной защиты граждан, которые будут участвовать в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.

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Закон позволяет участникам операции Объединенных сил получить право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников АТО, ветеранов и участников боевых действий.

В частности, законом вносятся изменения в законы «О гуманитарной помощи», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О лекарственных средствах», «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите», «Об общем среднем образовании», «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине», «Об оздоровлении и отдыхе детей», «О волонтерской деятельности», «О занятости населения», «Об очищении власти», «О предотвращении коррупции», «О Национальной полиции», «О системе иновещания Украины», «Об исполнительном производстве», постановление Верховной Рады «Об обеспечении надлежащим медицинским обслуживанием военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, получивших ранения, контузии или иные повреждения здоровья при проведении антитеррористической операции на востоке Украины» и распространяется действие соответствующих норм, предусмотренных в условиях проведения антитеррористической операции, на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 19 июня.