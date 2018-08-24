Вакарчук во время концерта призвал освободить Сенцова и посвятил песню военным

В перерыве между исполнением песен Святослав Вакарчук выступил с речью, во время которой призвал освободить политзаключенного.

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук во время концерта в Киеве призвал освободить политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии 104 день.

Об этом сообщает Громадське.

В перерыве между исполнением песен Вакарчук выступил с речью, во время которой призвал освободить политзаключенного.

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"В этот день, когда мы здесь, есть те, кто не с нами. Это патриоты, герои, которых вне их воли лишили права отмечать независимость Украины у нас дома. Это политические заключенные, украинцы, которые находятся в российских тюрьмах прямо сейчас. И мы не просто поддерживаем их морально, мы не просто отдаем свои души и сердца им, мы требуем, чтобы они были немедленно освобождены", - отметил певец.

Вакарчук посвятил Сенцову и другим политзаключенным песню «Коли тобі важко». «Для Олега Сенцова и других - следующая песня», - сказал лидер группы.

«Наши заключенные должны быть освобождены» — лидер группы «Океан Эльзы» во время концерта в Киеве посвятил песню «Когда тебе трудно» украинским политзаключенным Кремля pic.twitter.com/ojX4nlsXPN — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2018

Через несколько композиций Вакарчук объявил, что посвящает песню «Ще мить» военным в зоне боевых действий на Донбассе.

Напомним, в июле группа «Бумбокс» сыграла концерт на границе с аннексированным Крымом с требованием освободить политзаключенных.