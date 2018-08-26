Календарь событий: первые нефтедобытчики США, история Зала славы рок-н-ролла, первый в мире мотоцикл и тайное письмо Эйнштейна президенту Америки

27 августа

В понедельник нет официальных международных праздников, но день богат памятными датами и историческими событиями. Так, 27 августа 1855 года в Лондоне была впервые в мире продемонстрирована походная кухня, на которой пищу для военных приготовили с большой экономией – использовали лишь 21 килограмм дров вместо обычных 800 килограмм для нормы на батальон.

В 1859 году произошла революция в энергетике США. Эдвин Дрейк, известный под прозвищем «полковник», близ американского города Тайтасвилла штата Пенсильвания пробурил первую нефтяную скважину. Эта дата считается началом развития американской нефтяной промышленности. История такова: Дрейк купил несколько акций компании Seneca Oil – первой на зарождающемся рынке нефтянки США, основанной Джорджем Бисселом и Джонатаном Ивлетом. Они создали компанию после появления первых сообщений о том, что нефть из фонтана в Тайтусвилле может быть пригодна для использования в качестве топлива для ламп (изначально в лампы заправлялся китовый жир). Узнав, что Дрейк, как бывший железнодорожник, имеет право бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом, владельцы Seneca Oil предложили ему работу геологоразведчика за 1000 долларов в год. Дрейк решил искать нефть не на поверхности, а воспользоваться опытом соледобытчиков, которые, чтобы добраться до сырья, бурили скважины. Но первые попытки Дрейка обнаружить нефть были безрезультатными, компания уволила его и отказалась финансировать проект. Дрейку пришлось обратиться за средствами на продолжение поиска нефти к друзьям. 27 августа1858 года на глубине 69,5 фута (21 м) бур достиг «черного золота». Нефть выкачивали при помощи обыкновенной помпы. Скважина Дрейка в городе Тайтусвилл теперь является музеем. Затем Дрейк создал собственную нефтяную компанию. Изначально он добывал 25 баррелей нефти в день. Но Дрейк, как показала жизнь, не обладал деловыми качествами – не запатентовал свой метод бурения, а к 1863 году потерял все деньги на биржевых спекуляциях и оказался банкротом. В 1872 году штат Пенсильвания учредил ему специальную пенсию в 1500 долларов в год за заслуги перед нефтяной индустрией. Дрейк умер 9 ноября 1880 года, он, как и его жена, похоронен в пенсильванском Бетлехеме, там же построен мемориал в его честь.

В 1934 году властью Киева было принято постановление о запрете уничтожения зеленых насаждений в 50-километровой зоне вокруг города.

27 августа 1940 года в Нью-Йорке была продемонстрирована первая цветная электронная система телепередач, автором которой был венгерский эмигрант Питер Карл Голдмарк. Работы по усовершенствованию этого изобретения продолжались до 1950 года, а в 1951 году CBS открыла цветное телевещание в Нью-Йорке, Бостоне и других городах США. С 1953 года в США было начато цветное телевещание по системе NTSC, ставшей стандартной в Канаде и других странах Запада, а также в Японии. В 1962–1966 годах в ФРГ была разработана система цветного телевидения PAL, внедренная год спустя также в Великобритании, Нидерландах и других странах Западной Европы, а также в Австралии. В 1966 году была создана советско-французская система цветного телевидения SECAM, введенная в эксплуатацию с октября 1967 года.

27 августа 1955 года в Британии вышел в свет первый тираж «Гиннесса» объемом 198 страниц. «Книгой рекордов Гиннесса» стали называться лишь последующие выпуски этого издания. Первая «Книга» сразу стала одним из бестселлеров года, а затем и возглавила рейтинг. По сей день это справочное издание ежегодно фиксирует сведения о выдающихся достижениях людей и животных, уникальных явлениях и курьезах в природе и обществе. Сегодня «Книга рекордов Гиннесса», издаваемая ежегодно тиражом свыше 80 миллионов экземпляров на 40 языках, продается в более чем 100 странах мира.

История «Гиннесса» стартовала в 1951 году, когда на одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех. Один из участников спора - Хью Бивер, вернувшись домой, решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах и издать некий справочник. Его решено было назвать «Гиннесс», в честь древнего родового имени семейства Хью.

Есть в понедельник и неофициальные праздники, которые обязаны своим появлением различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День пролетающих облаков и День ленточек и бубенчиков.

Именины у Аркадия, Владимира, Алексея, Евы, Матвея, Феодосия, Федора, Михея, Василия, Евдокии, Александры и Николая.

28 августа

Вторник также полон памятными датами. К примеру, в 1904 году в американском городе Ньюпорт водитель автомобиля впервые был приговорен к тюремному заключению за превышение скорости.

В 1933 году английская полиция впервые использовала радио для поимки преступника. По «Би-Би-Си» были переданы приметы преступника, подозреваемого в убийстве. Он был пойман и осужден.

В 1937 году была основана автомобильная компания «Тойота». Ее отец-создатель - Киитиро Тоеда.

В 1941 году президиумом Верховного Совета СССР был издан указ, положивший начало депортации немцев Поволжья. По сути, была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и произведена тотальная депортация ее жителей. Для этой цели заранее на территорию автономии были введены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение в течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством имущества прибыть в пункты сбора. Немецкие жители республики были вывезены в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии, где они проживали в жестком режиме «гетто». Всего в сентябре-октябре 1941 года было депортировано порядка 447 тысяч человек, половине из которых «политика советов» стоила жизни.

В 1956 году в Киеве был открыт памятник Ивану Франко – выдающемуся украинскому поэту, писателю, ученому, общественному и политическому деятелю. В 1915 году он был выдвинут на получение Нобелевской премии, но преждевременная смерть Франко помешала успешному завершению этого выдвижения. В честь Франко город Станислав был переименован в Ивано-Франковск. В Киеве именем Франко в 1926 году была названа улица, в 1944 - площадь, Национальный академический драматический театр. Памятник Франко находится возле театра. Он был открыт в честь 100-летия со дня рождения писателя. Бронзовая скульптура установлена на постаменте из красного гранита. Общая высота памятника - 4,5 метра.

Авторы скульпторы - Супрун и Белостоцкий, архитектор - Иванченко.

Во вторник православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Это – один из двенадцати главных праздников Православной церкви. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. Католическая церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы 15 августа.

Неофициальные праздники - День надутых губ и День запрокидывания головы.

Именины у Марии, Александра и Максима.

29 августа

В среду - Международный день действий против ядерных испытаний, утвержденный Генеральной ассамблеи ООН в 2009 году. В резолюции Организации говорится, что нужно «положить конец ядерным испытаниям с тем, чтобы предотвратить их опустошительные и пагубные последствия для жизни и здоровья людей». ООН призывает к активному просвещению и информированию людей «о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия». Кстати, с инициативой принятия этой резолюции выступил Казахстан, предложивший и дату - день закрытия в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона. В мае 2010 года все государства - участники Договора о нераспространении ядерного оружия - обязались взаимодействовать безопасности в мире. Договор был открыт для подписания и ратификации в 1996 году. Но ряд стран до сих пор не поставили свои подписи под документом.

В 1883 в Оттаве изобретатель Томас Ахерн продемонстрировал первую в мире электроплиту.

В этот день в 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, весом 50 килограмм, с одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочим объемом 264 куб. см имел мощность 0,5 л.с., его скорость составляла 12 км/час. Колеса были с железными ободами c деревянными спицами. Первым решил на транспортной новинке прокатиться Майбах, основатель немецкого автопрома. После поездки Майбах заявил: «Это - не машина, это - костедробилка. Я вас поздравляю!». Но новый вид транспорта оказался довольно удачным – сейчас без него трудно представить дорогу в полном ее понимании.

В 1966 году группа «The Beatles» дала свой последний концерт в парке Кендлстик в Сан-Франциско. Завершили она его песней Литтла Ричарда «Long Tall Sally».

Неофициальные праздники - День гуляний по крышам и День бархатных туфелек.

Именины у Александра, Герасима, Анны, Степана и Якова.

30 августа

В четверг - Международный день жертв насильственных исчезновений, учрежденный Генассамблей ООН в 2011 году. По мнению экспертов Организации, насильственные исчезновения на сегодня превратились в глобальную проблему. Прежде подобные случаи ассоциировались с диктаторскими режимами, но сегодня они происходят в самых разных ситуациях, особенно при внутренних конфликтах как средство политического подавления. Одним из инструментов борьбы с этим злом стала Международная конвенция защиты лиц от исчезновений, принятая в 2006 году. Она обязывает государства придать насильственному исчезновению статус уголовного преступления, защищать свидетелей подобных случаев, а также разыскивать пропавших людей или – в случае их смерти – останков. Кроме того, конвенция призывает правительства установить четкие гарантии для людей, лишенных свободы. Проблемой насильственных исчезновений занимается организация Amnesty International. Но справиться с ней не удается, сотни тысяч случаев насильственного исчезновения остаются нерасследованными, в то время как ежегодно происходят новые.

В 1877 году французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп - прародитель мультипликации.

В 1901 году английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.

В 1963 году, чтобы снизить риск ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном была установлена «горячая линия».

В 2002 году Генри Купрашвили в древнегрузинском военно-тренировочном стиле, связанный в четырех местах по рукам и ногам, первым в истории переплыл пролив Дарданеллы - 12 километров за 3 часа и 15 минут.

Неофициальные праздники - День смелости и безрассудства, День памяти потерянного носка, День рискованных поступков и День лысины.

Именины у Дмитрия, Алексея, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи и Филиппа.

31 августа

В пятницу - День блога. Идея его отмечать появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры - 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08). Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с френдами из разных стран и с разными интересами. Когда впервые 31 августа объявили праздником, в Google появилось сразу 30 тысяч новых страниц. А в 2007 году в связи с этой датой стартовал конкурс лучших блогов Best of Blogs. Он проходит по сей день. Сейчас в мире насчитывается 75 миллионов блогов и более 2 миллионов уникальных адресов. Кстати, существует и Международный день блогера, который с 2004 года отмечают 14 июня.

В 1947 году в этот день был произведен первый полет сельскохозяйственного самолета СХА - прототипа многоцелевого самолетаАн-2.

В 1951 году в немецком Дюссельдорфе поступила в продажу первая долгоиграющая грампластинка со скоростью вращения «33» (1/3 оборота в минуту).

В 1975 году Международный валютный фонд принял решение полностью отказаться от расчетов золотом при международных валютных операциях. Норма действует и на сегодня.

31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой - Договор об объединении. А 12 сентября 1990 года в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали Договор об окончательном урегулировании всех вопросов объединения Германии. Великобритания, СССР, США и Франция с одной стороны и представители обоих немецких государств с другой стороны подтвердили создание объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина. 3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. ГДР прекратила свое существование как государство, а Западный Берлин перестал быть самостоятельной политической единицей с особым международным статусом. В состав ФРГ вошли 5 воссозданных земель бывшей ГДР (Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия) и территория Берлина. Объединенная Германия получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике.

31 августа 1995 года в американском Кливленде открылся Музей и Зал славы рок-н-ролла. Кливленд стал называться родиной рок-н-ролла, так как именно там заработало «рокерское» радио «WMMS» и трудился ди-джей Алан Фрид, придумавший термин «rock 'n' roll» в начале 1950-х годов. Здание музея было построено по проекту архитектора Бэй Юймина – автора Пирамиды Лувра в Париже, Библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне, Мирового торгового центра в Балтиморе, Фаунтейн-плейс в Далласе, Банка OCBC в Сингапуре и других зданий. В первой десятке членов Зала славы рок-н-ролла были Чак Берри, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, братья Эверли, Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард, а также к тому времени покойные Сэм Кук, Бадди Холли и Элвис Пресли. Членов Зала избирают ежегодно, ими являются не только рокеры. Среди них много признанных мастеров ритм-энд-блюза, а также рэперов.

В ночь на 31 августа 1997 года в автомобильной аварии, произошедшей в подземном тоннеле под площадью Альма в Париже, погибла Диана - принцесса Уэльская, первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Вместе с принцессой погиб ее друг Доди аль-Файед. Аль-Файед и водитель Анри Поль скончались на месте. Диана, доставленная с места происшествия в больницу Сальпетриер, умерла через два часа. Принцесса Диана была одной из самых популярных женщин мира. Ее называли «Леди Ди», «народной принцессой», «королевой сердец», «самой фотографируемой женщиной в мире». Она активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью. Любопытный факт - за несколько месяцев до гибели принцесса продала с аукциона в Нью-Йорке самые изысканные свои туалеты, заявив: «Одежда уже не так необходима для моей работы, как раньше». Вырученные три миллиона долларов были перечислены на благотворительность. ДТП с Дианой до сих пор вызывает массу вопросов, расследование так и осталось незавершенным.

В 1997 году в этот день американец Дэвид Минан прошел, танцуя чечетку, 45,45 км за 7 часов, установив мировой рекорд. Он остается непобитым.

Неофициальные праздники - День борьбы с провалами в памяти, День лошади и День шепота травы.

Именины у Дениса, Ивана, Евгения, Михаила, Иллариона и Георгия.

1 сентября

В субботу – первый день осени и традиционный День знаний. Это - школьные звонки, море цветов и белых бантов, и конечно, первых уроков. 1 сентября - начало нового учебного года, праздник, прежде всего, для учеников, а также студентов, учителей и преподавателей. С особой торжественностью встречают школы первоклассников. В этом году учащихся ждут новшества реформы образования. По их поводу идут горячие дискуссии, но их целесообразность и правильность сможет подтвердить или опровергнуть последующие годы.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война - с нападения нацисткой Германии на Польшу. Для аргументации своих действий Германия применила «Глейвицкую провокацию», обвинив в произошедшем Варшаву. Вся операция заняла 4 минуты. Затем Гитлер заявил, что Польша осуществила нападение на германскую территорию и с этого момента Германия находится в состоянии войны с Польшей. Так началась Вторая мировая.

В 1902 году во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» режиссера Жоржа Мельеса.

В 1964 году в Киеве был открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр «Украина». Здание кинотеатра было построено в 1903 году. Тогда на улице Николаевской (сейчас - улица имени архитектора Городецкого) по проекту архитектора Братмана был возведен цирк. Он принадлежал известному дрессировщику лошадей Крутикову. На то время это был единственный в Европе двухэтажный цирк, который мог вместить одновременно 2 тысячи зрителей. К тому же здание цирка обладало уникальной акустикой и часто использовалось для творческих вечеров и концертов. На его сцене выступали великие оперные певцы Федор Шаляпин, Леонид Собинов и Титта Руффо, а также Владимир Маяковский и Александр Куприн. 20 апреля 1918 года в этом здании проходило избрание гетманом Украины Павла Скоропадского. В конце сентября 1941 года здание цирка было взорвано отступающими советскими войсками, а в 1945 году - разобрано до фундамента, так как руины не подлежали реставрации. К 1964 году на этом месте было выстроено новое здание, где и открылся кинотеатр. Авторами проекта были архитекторы Добровольский и Косенко. Кинотеатр располагал двумя залами: большим на 700 и малым на 220 мест, расположенными один над другим. Первый был предназначен для демонстрации широкоформатных, широкоэкранных и обычных фильмов, второй — для широкоэкранных и обычных. В сентябре 1965 года в кинотеатре состоялась премьера фильма «Тени забытых предков», на которой Василь Стус, Вячеслав Черновол и Иван Дзюба вышли на сцену с публичным протестом против политики СССР, придав огласке информацию про тайные аресты украинской интеллигенции. Современный кинотеатр открылся после реконструкции 6 февраля 2001 года. Сегодня в обоих залах кинотеатра установлена семиканальная система Dolby Digital Surround Ex, которая функционирует в соответствии с акустическими требованиями «Dolby Laboratories Inc.». Залы оснащены звукопоглощающими панелями.

В 1985 году американо-французская экспедиция на глубине около 4 тысяч метров первой обнаружила обломки затонувшего после столкновения с айсбергом в 1912 году лайнера «Титаник».

В 2001 году в Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания была заменена пожизненным заключением.

Неофициальный праздник - День рождения осени.

Именины у Андрея, Тимофея, Николая, Агапия и Феклы.

2 сентября

В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя, который установлен указом президента в 1998 году с целью отметить важную роль, которую играет этот сектор в развитии экономики. Сегодня, когда наша страна находится в состоянии войны, провоцирующей перманентный кризис, предпринимательству развиваться очень сложно. Тем не менее, власти Украины принимают все возможные шаги для облегчения ведения бизнеса в нашей стране, открытия новых предприятий и создания рабочих мест.

Еще в воскресенье - День нотариата Украины, который празднуется с 2010 года, согласно указу президента. С просьбой ввести профессиональный праздник к главе государства обратилась Украинская нотариальная палата, членами которой являются около 5 тысяч специалистов в этой сфере. Такое решение палата приняла еще в конце 2007 года, но из-за бюрократических проволочек инициативу пришлось отложить. В 2009 году предложение нотариусов поддержало Министерство юстиции, которое направило президенту обращение, где говорилось: «...нотариус является естественным защитником прав человека, поскольку оказывает независимую и беспристрастную юридическую помощь на принципах равенства, законности и справедливости». По мнению сотрудников министерства, введение Дня нотариата стало бы «признанием и подтверждением авторитета и ответственности, справедливым вознаграждением за достижения и успехи представителей этой профессии».

В 1922 году в этот день на заводах Генри Форда появилось предупреждение, что любого, от кого будет нести запахом пива, вина или более крепких напитков, ждет немедленное увольнение.

2 сентября 1939 года, на следующий день после начала Второй мировой войны, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн по просьбе группы европейских эмигрантов-физиков, в числе которых были и Лео Сциллард, и Эдвард Теллер, подписал письмо на имя президента США Франклина Рузвельта, в котором содержалось предложение начать работы по созданию ядерного оружия. Письмо долгое время было под грифом «секретно». В послании физиков содержалась информация о том, что на базе специальной переработки урана можно получить новый важный источник энергии, который мог быть использованным для создания исключительно мощных бомб нового типа. Авторы письма, встревоженные наличием аналогичных проектов разрабатывавшихся в только что развязавшей войну нацистской Германии, призвали американское правительство использовать весь научный и военно-промышленный потенциал Соединенных Штатов, чтобы опередить гитлеровцев в создании нового оружия колоссальной разрушительной силы. Письмо попало к Рузвельту 11 октября 1939 года. Ответом стала известная фраза президента: «Это требует действий». В результате был создан «Урановый комитет» и выделено 6 тысяч долларов на первые эксперименты. Практическая реализация проекта, получившего кодовое название «Манхэттенский», началась 6 декабря 1941 года, за день до нападения германского союзника Японии на Перл-Харбор и вступления США во Вторую мировую войну.

2 сентября 1945 года Япония подписала капитуляцию в ходе Второй мировой войны. Этот Акт ознаменовал ее завершение. Это произошло на борту американского флагманского линкора «Миссури», прибывшего в воды Токийского залива. Министр иностранных дел Японии Сигемицу и начальник Генерального штаба генерал Умедзу, генерал армии США Макартур, советский генерал-лейтенант Деревянко, адмирал флота Великобритании Фрейзер от имени своих государств подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». При подписании присутствовали также представители Франции, Нидерландов, Китая, Австралии, Новой Зеландии. По условиям Потсдамской декларации 1945 года, которые Япония приняла полностью, ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага – по указанию союзников. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходили Советскому Союзу. Согласно Акту, военные действия со стороны Японии прекращались немедленно, все японские и находившиеся под японским контролем вооруженные силы безоговорочно капитулировали, оружие, военное и гражданское имущество сохранялись без повреждения. Японскому правительству и генштабу предписывалось немедленно освободить военнопленных и интернированных гражданских лиц. Все японские гражданские, военные и морские официальные лица обязывались повиноваться и выполнять указания и приказы Верховного командования союзных государств.

В 1969 году один из «дней рождения Интернета». В лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами.

В 1996 году в этот день в Украине была введена новая национальная валюта - гривня. На момент ее введения официальный курс гривны по отношению к доллару составлял 1,76 грн за доллар. С того времени внешний вид валюты много раз менялся. Как и курс. Он на сегодня перевалил за 27 грн за доллар.

Неофициальный праздник - День свободного ветра в крыльях.

Именины у Самуила, Максима, Ивана, Александра, Владимира, Тимофея, Николая, Виктора, Степана, Федора и Льва.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная