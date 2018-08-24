Как во Львове отмечают День Независимости (фоторепортаж)

В рамках празднований львовян и гостей города приглашают посетить ряд тематических мероприятий, праздничных концертов, фестивалей и мастер-классов на территории города.

Во Львове сегодня, 24 августа, проходит ряд праздничных мероприятий по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

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В частности, состоялись торжества на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Руководство города и области, представители общественности возложили цветы к подножию памятника Кобзарю, сообщает Львовский городской совет.

В рамках празднований львовян и гостей города приглашают посетить ряд тематических мероприятий, праздничных концертов, фестивалей и мастер-классов на территории города. Также немало праздничных мероприятий будет проведено в городских библиотеках и народных домах.

«Ключевым мероприятием в День Независимости будет видеомапинг на Ратуше в 22.00, где будет воссоздана история государства и роль людей в созидании нашей Независимости. А также впервые будет видеомапинг „Лица Независимости“ на фасаде храма Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове — 25 августа в 22.00», — отметила директор департамента развития Львовского горсовета Наталья Бунда.

По случаю праздника в Музее народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого проходит благотворительное мероприятие «Защитнику — слава!», призванное объединить около 100 семей воинов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

“Отдать дань уважения героям, выразить им благодарность за оборону нашего мира, за сохранение независимости украинского государства пришли около 2 тыс. львовян и гостей города”, - говорится в сообщении.

Также во Львове проходит международный фестиваль фольклора «Этновир», который продлится до 26 августа.

Напомним, Украина отмечает 27 годовщину Дня Независимости.