Военное командование РФ отказало боевикам в выдаче денег на еду для армии – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

В частности, речь идет о боевиках, действующих в районе Первомайск – Алчевск – Перевальск, а также местного населения.

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В ответ Мозговой запросил дополнительную «помощь» из РФ, однако получил отказ с предписанием изыскать «местные резервы».

Ранее сообщалось, что южнее Донецка продолжается перегруппировка сосредоточенных на фланговых позициях Старогнатовского плацдарма формирований боевиков и подразделений российских наемников.