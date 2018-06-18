Эпоха маршруток в столице завершается?

Завтра киевские маршрутники продолжат забастовку... Был период, когда коммунальный транспорт не мог справиться с перевозками, тогда и привлекали маршрутки. А теперь ситуация налаживается, и в маршрутных такси потребность отпадает...

2000 машин сегодня не вышли на свои привычные столичные маршруты – таким образом частные перевозчики решили привлечь к себе внимание властей и получить от нее разрешение на повышение тарифов. Большинство киевлян, живущих вдали от метро и не имеющих собственной машины, почувствовали на себе активность маршрутников. Троллейбусы и автобусы были полностью забиты, а у эскалаторов метро скапливались огромные очереди.

– Анализ сегодняшнего утра с шести до одиннадцати показал: были созданы неудобства для пассажиров, но не было транспортных проблем в такой мере, чтобы люди не могли добраться на работу, – заверяет генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай Ламбуцкий.

Он сказал, что “Киевпасстранс” работал в обычном режиме. Правда, был задействован резервный подвижной состав автобусов, троллейбусов и трамваев, дежурящих на конечных остановках на тот случай, если из строя выйдет какая-то подвижная единица.

Господин Ламбуцкий в сегодняшней забастовке нашел для себя и позитивные моменты. По его словам, количество рейсов, потерянных из-за заторов, снизились на 15%, потому что остановки не были заняты маршрутными таксомоторами, возросла регулярность движения, а отклонения от графика стали вдвое меньше, чем были до сих пор.

– А в ГАИ нам сказали, что в результате резкого снижения количества маршруток на улицах, стало намного лучше с организацией дорожного движения, – сообщил господин Ламбуцкий.

КП “Киевпасстранс” - основной пассажирский перевозчик столицы. Частные перевозчики, собственно, и видят в этом предприятии своего главного врага.

– Городская власть хочет снять с маршрутов частных перевозчиков. Вместо этого сделают монополистом “Киевпасстранс”, а затем его приватизируют, – рассказывает УНИАН председатель ассоциации частных перевозчиков «Столица» Валерий Липецкий. – Перевозчиков выживают из города, не дают возможности работать на маршрутах. Сегодня речь идет не о тарифах. Тарифы – это второстепенный вопрос. А о том, что отрасль частных перевозчиков уничтожается полностью.

Однако Ламбуцкий заверил нас, что приватизация “Киевпасстранса” на сегодня ни одним документом не предусмотрена.

В ассоциации требуют, чтобы мэрия создала рабочую группу, которая бы изменила условия проведения конкурсов на перевозку. Кроме того, власти должны прекратить дотации “Киевпасстрансу” из бюджета и запретить обслуживать рейсы своими маршрутками.

– Это коммунальный транспорт, они за государственные средства, за средства киевлян получают дотации, следовательно, его деятельность должна быть направлена на социальные нужды, а не на прибыль от деятельности маршруток.

Однако некоторые маршрутки все же вышли на работу. Кроме 350 коммунальных машин “Киевпасстрансу”, на столичных дорогах были заметны и частные перевозчики. Почему же они не были солидарны с коллегами?

– Есть частные маршрутки, которые “крышует” Управление транспорта, – объясняет УНИАН Липецкий. – Они частные, но их покрывают чиновники. Потому они сегодня работают.

Частные перевозчики требуют повышения тарифов до 1 грн. при поездке до 5 км; 1,50 грн. – от 5 до 10 км; 2 грн. – от 10 до 15 км; 2,5 грн. – от 15 до 20 км; 3,00 грн. – свыше 20 км. Однако власти считают, что эти требования экономически не обоснованы. И предлагает свои расценки, ниже, аргументируя тем, что над их расчетами работали специалисты. Перевозчики на предложенные властью тарифы тоже не соглашаются.

– Тарифы, которые требуют частные перевозчики, взяты с потолка и не отвечают никаким расчетам, и я подписать их не могу, – говорит начальник Главного управления транспорта Иван Шпилевой.

По его признанию, был период, когда коммунальный транспорт не мог справиться с перевозками собственными силами, тогда и привлекали маршрутки, а теперь ситуация налаживается, и в маршрутных такси потребность отпадает.

– Нет в Европе ни одного государства, где бы в столице работали маршрутные такси, – отмечает Шпилевой. – Никто не собирается воевать с перевозчиками, это рыночная ситуация, когда они сами по себе отпадут как ненужные. Возможно, они будут работать в других регионах или в местах, где невозможно пользоваться большими автобусами.

В Киевпасстрансе уже подсчитали: если бы сейчас городу купить 10 трамваев, 37 троллейбусов и 32 автобуса, то киевляне вообще бы не чувствовали никаких неудобств, даже при отсутствии маршрутных такси. Ламбуцкий заявил, что 10 трамваев выйдут на линию через 2 недели, дефицит автобусов будет ликвидирован до 1 мая, а троллейбусов – до 1 июня.

Председатель Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий Рева сказал, что водители маршрутных такси завтра заблокируют центр Киева, если городские власти не выполняет их требования о повышении тарифов на проезд.

– В соответствии с законодательством, транспортная отрасль не имеет права бастовать, – спокойно реагирует на предупреждение частных перевозчиков Шпилевой. – Я не думаю, что вопрос встанет таким образом. Надеюсь, здравый смысл все таки победит. Люди сами должны выбирать, на чем им лучше ехать: на красивом автобусе или “убитой” маршрутке. Это конкуренция, а мы – цивилизованное государство.

Добавлю лишь, что бизнесу тяжело конкурировать с дотациями цивилизованного государства.

Анна Ященко