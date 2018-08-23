Воздушный щит Украины: взлететь в 21-й век

Украина встречает 27-ую годовщину своей независимости с новой армией и Военно-воздушными силами. И это уже не те Вооруженные силы, которые защищали наши рубежи от агрессии России весной и летом 2014 года.

К сегодняшнему дню существенно вырос военный потенциал для защиты страны, в том числе – от потенциальных угроз с неба.

В преддверии Дня независимости УНИАН сделал обзор вооружений, которым обладают Воздушные силы Украины для отражения потенциального воздушного удара.

Крылья Отчизны

Воздушный щит страны невозможно представить себе без авиации, которая на первых этапах российской военной агрессии принимала активное участие в боевых действиях в небе украинского Донбасса, а сейчас проходит стадию интенсивного ремонта и модернизации боевых машин.

В начале августа командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов сообщил, что только в текущем году отечественный парк военных самолетов пополнят почти три десятка отремонтированных и модернизированных машин. Речь идет об истребителях МиГ-29 и Су-27 и штурмовиках Су-25, которые являются основой украинской авиации. Помимо этого, силами государственного концерна «Укроборонпром» планируется провести модернизацию самолета Су-24МР.

Модернизация позволит использовать самолеты еще длительное время. К примеру, самолеты Су-25 оснастили устройством для выброса ложных тепловых целей и противорадиолокационных пассивных помех «Адрос» КУВ 26-50. Также проведены многочисленные изменения внутренней авионики самолетов.

В ближайшее время начнется модернизация истребителей Су-27 и МиГ-29, которые хотят перевести на отечественные ракеты класса «воздух-поверхность» и «воздух-корабль», а также управляемые бомбы.

Помимо боевых самолетов, украинская армия использует военно-транспортные Ан-24, Ан-26, Ил-76, причем отечественные оборонные предприятия активно работают над модернизацией первых двух.

Нельзя не вспомнить и о военно-транспортном самолете Ан-70 производства госпредприятия «Антонов», который был принят на вооружение в 2015 году и уже начаты работы по его существенной модернизации - установке новой авионики и избавлению от российских деталей.

Кроме того, всего за полтора года украинские конструкторы создали транспортный самолет Ан-132D, который весной прошлого года поднялся в небо. Он предназначен для полетов на среднемагистральных маршрутах, а также способен выполнять широкий спектр задач: от транспортировки войск до перевозки грузов. Крейсерская скорость самолета составляет до 500 км/ч, а максимальная высота крейсерского полета – до 9000 м с максимальной полезной нагрузкой до 9,2 т.

Перспективным является и украинско-турецкий проект по созданию военно-транспортного самолета Ан-188 по стандартам НАТО.

Говоря об украинской авиации, стоит сказать пару слов о вертолетах, которые играют важную роль в укреплении обороноспособности страны.

Украинская армия имеет достаточно большое количество ударных вертолетов Ми-24, однако важным вопросом является обновление боевых машин, чтобы они соответствовали сегодняшним вызовам. Предприятия отечественного ОПК с этой задачей успешно справились – они провели глубокую модернизацию вертолета до создания качественно новой машины Ми-24П.

Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» пошел еще дальше и в 2016 году передал армии вертолеты Ми-24ПУ1, которые отличаются повышенной защитой, благодаря установлению уже упомянутого сверхсовременного комплекса защиты «Адрос» от Нежинского НПК «Прогресс». Этот комплекс сбивает с курса ракеты с тепловым наведением, благодаря чему вертолет защищен от переносных зенитно-ракетных комплексов типа «Игла» и Stinger, а также ракет «воздух-воздух» типа Р-60 и Р-73. Кроме того, на Ми-24ПУ1 установлены новые более мощные отечественные двигатели, а возможности значительно расширились благодаря современным прицельным и навигационным комплексам, которые позволяют эффективно решать задачи даже в полной темноте.

Украинская армия использует также вертолеты Ми-8, которые, усилиями компании «Мотор Сич», были модернизированы до варианта Ми-8МСБ. Такой вариант машины предполагает замену моторов на новые, более мощные двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В серии 4Е, частичное изменение и реконструкцию фюзеляжа, установку новой системы запуска двигателя.

Компания «Авиакон» недавно передала армии модернизированные вертолеты Ми-8МТ с установленным новым метеолокатором, спутниковой навигационной системой и резервной радиостанцией, а киевское госпредприятие «Завод 410 Гражданской авиации» в прошлом году начал программу по капитальному ремонту та модернизации вертолета Ми-8Т до типа Ми-8МСБ.

Также на вооружении украинской армии находятся вертолеты Ми-2, Ми-14, Ка-27, Ка-29.

Воздушный щит

Помимо контроля воздушного пространства авиацией, необходимо обеспечить и защиту от угрозы вражеской авиации. Эта задача лежит на войсках противовоздушной обороны, которые оснащены зенитно-ракетными комплексами. Речь идет, прежде всего, о ЗРК «Бук», «Куб» и «Тор», зенитно-ракетной системе средней дальности С-300 и зенитно-ракетном комплексе малой дальности С-125.

Комплексы «Бук», «Тор» и «Куб» предназначены для борьбы с маневренными целями на малых и средних высотах, по сути, они являются прикрытием от ударов ракет, БПЛА, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов. Зенитные ракетные системы «С-300» способны поражать различные цели на различных высотах: от тех, что ниже возможной высоты полета, до тех, что превышают предел высоты для целей. Радиус действия составляет от нескольких километров до 150-300 километров.

Еще одним представителем ПВО является ЗРК C-125М, который, усилиями Киевского КБ «Луч» и компании «Радионикс», в этом году был модернизирован. Обновленный комплекс, получивший имя «Печора», был успешно испытан в этом году. ЗРК прошел комплексную модернизацию всех элементов, включая модернизацию ракет, а также применение новой радиолокационной станции.

Во время испытаний были осуществлены стрельбы по воздушным целям новыми ракетами 5В27Д-М2, на которые установлена ​​полуактивная радиолокационная головка самонаведения. Это обеспечивает обнаружение и захват воздушной цели типа истребитель на дальности не менее 20 км. Кроме того, это значительно увеличивает точность наведения и обеспечивает поражение даже высокоманевренных целей.

На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, что существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения модернизированного комплекса – с новыми ракетами она составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения составляет 25 км.

Противовоздушную оборону Украины представляют также радиолокационные станции, применяемые для разведки.

Принятая на вооружение автоматизированная станция радиотехнической разведки «Кольчуга» имеет радиус действия 600 км в глубину территории и 150 км по фронту. Для воздушных целей на высоте до 10 км радиус действия в глубину территории составляет до 800 км. Благодаря отсутствию активных излучений, «Кольчуга» не может быть обнаружена средствами радиоэлектронной разведки.

РЛС П-18 «Малахит» представляют собой модернизированную версию радара П-18МУ «Терек», принятого на вооружение еще в 1971 году. Эта наземная подвижная помехозащищенная радиолокационная станция предназначена для автоматического обнаружения радиолокационных целей на фоне действия активных и пассивных помех естественного и искусственного происхождения. РЛС размещается на шасси КрАЗ и одном грузовом прицепе, радар может обнаруживать цели, которые двигаются со скоростью до 1000 м/с.

Отечественный оборонно-промышленный комплекс сейчас активно работает над разработкой новейших радиолокационных систем, которые уже принимаются на вооружение украинской армией либо в ближайшее время усилят ее. В этом плане стоит сказать о том, что специалисты научно-производственного комплекса «Искра» (Запорожье) изготовили и в текущем году проводят испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, высокомобильного радара метрового диапазона радиоволн МР-1, автоматизированного комплекса радиопомех «Мандат» и мобильного 3D обзорного радиолокатора 80К6Т.

Локатор 80К6Т, который предназначен для выдачи целеуказаний средствам ПВО, и может работать со всеми зенитно-ракетными комплексами, состоящими на вооружении ВСУ.

Главной особенностью радара стала цифровая фазированная активная решетка – эта технология позволяет обнаруживать и сопровождать цели с высоким разрешением. При этом, благодаря только одной станции, выполняется одновременное измерение положения цели сразу по трем координатам: дальности, азимуту и высоте. Возможности радара позволяют обнаруживать воздушные объекты на расстоянии до 500 км, на высотах до 40 км, а также одновременно радар может отслеживать до 500 целей. Данная станция может работать при значительном противодействии средств радиоэлектронной борьбы противника.

Контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Он фиксирует на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Это позволяет получать точные координаты для ответного удара, а также проводить корректировку огня собственной артиллерии.

Кроме того, 1Л220УК ведет наблюдение за воздушным пространством, имея возможность фиксировать беспилотники противника.

Высокомобильный радар метрового диапазона радиоволн МР-1 - специальная радиолокационная станция, предназначенная для выявления в автоматическом режиме воздушных целей на дальности свыше 400 км. Главной особенностью МР-1 является способность «видеть» самолеты, изготовленные по технологии «Стелс», в том числе, перспективные истребители пятого поколения.

Автоматизированный комплекс радиопомех «Мандат» предназначен для мониторинга и подавления связи противника на частотах от 1,5 до 1000 МГц, что позволяет надежно подавить связь, в том числе цифровую и шифрованную, парализовав систему управления противника.

Также на «Искре» сейчас идет разработка специальной радиолокационной станции ДВ1, предназначенной для создания сплошного радиолокационного поля вдоль границы Украины, и контрбатарейного радара нового поколения «Мангуст».

Армия дронов

Беспилотные летательные аппараты являются относительно новым вооружением, однако в данном направлении наша страна сделала значительный прорыв.

ГП «Антонов» поставляет армии не только самолеты, но и беспилотник «Горлица», который является первой отечественной платформой, способной нести ударную нагрузку. По сравнению с аналогами, этот БПЛА может вести более длительную воздушную разведку, находясь в воздухе по семь часов. Тактический радиус действия составляет 120 км, практическая дальность полета - 1050 км, а сама «Горлица» развивает скорость до 230 км в час.

Беспилотник способен вести оптико-электронную воздушную разведку видимого и инфракрасного диапазона. «Горлица» автоматически распознает, захватывает, сопровождает движущиеся цели и поражает их управляемыми высокоточными боеприпасами. С помощью БПЛА можно организовать оперативную связь и поддерживать боевые подразделения, выполняющие задачи в тактической глубине противника.

БПЛА является частью перспективного мобильного тактического беспилотного авиационного комплекса. Он будет состоять из четырех таких беспилотников, наземной станции управления и средств обеспечения старта и посадки летательных аппаратов, их транспортировки и ремонта.

Помимо «Горлицы», в начале 2016 года «Укроборонпром» передал ВСУ первый чисто украинский беспилотный комплекс БпАК-МП-1 Spectator, который был создан специалистами «Киевской политехники» и ОАО «Меридиан» им. Сергея Королева.

Он представляет собой систему из 1-3 дронов и наземной станции управления. У аппарата оптимальное соотношение веса полезной нагрузки на единицу массы и высокие аэродинамические характеристики, что позволяет размещать на нем разведывательное оборудование массой до 1,5 кг при массе самого беспилотника в 2 кг. Находиться в воздухе дрон может в течение двух часов, а максимальная высота полета составляет 2 км.

Благодаря своим размерам (длина – 1295 мм, размах крыльев – 3000 мм), беспилотник легко транспортировать даже в рюкзаке. Минимальное время для подготовки к запуску из разобранного состояния составляет до двух минут. Еще одним преимуществом является то, что Spectator запускается с руки.

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Разработчики БпАК-МП-1 продолжили модернизацию беспилотника, и уже с 2017 года на вооружении украинской армии состоит БПЛА Spectator-M, который пограничники используют для патрулирования административной границы с временно оккупированным Крымом. Эти дроны оснащены современными видео и тепловизионными камерами, позволяющими отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2000 метров.

По сравнению со своим предшественником, БпАК-МП-1, Spectator-M имеет лучшие эксплуатационные характеристики, большую грузоподъемность и дальность полета.

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Все эти возможности Украины являются лишь началом в становлении новой армии и ее военно-воздушных сил. Дальнейшее развитие технологий и производственных мощностей отечественных оборонных предприятий приведет к появлению новых элементов защиты от воздушной угрозы.

Нет сомнений в том, что составные части воздушного щита заинтересуют и переполненный угрозами современный мир. Тем более, наши иностранные партнеры неоднократно отмечали высокое качество украинского вооружения. Активное развитие этого направления ВПК, безусловно, откроет для Украины новые рынки сбыта высокотехнологической продукции, даст толчок развитию отечественного военно-промышленного комплекса и принесет в казну валютные поступления.

Украине уже есть, чем себя защитить и что показать миру.

Дмитрий Шварц