Луценко рассказал о новой "ниточке" в расследовании убийства Шеремета

В то же время, генпрокурор подтвердил, что в деле Шеремета все еще нет подозреваемых.

Следствие по делу о гибели журналиста Павла Шеремета получило «ниточку», по которой в настоящее время осуществляются активные следственные действия, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Читайте такжеЛуценко: к "спасению нерядовой Кернеса" причастны нардепы

"За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу", – сказал он в интервью «Украинской правде».

В то же время, Луценко подтвердил, что в деле, которое расследуется в течение уже двух лет, все еще нет подозреваемых.

"У нас сейчас есть информация, которая вероятно выведет нас как минимум на исполнителей, а потом и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово", – подытожил глава ГПУ.

Как сообщал УНИАН, в июне Луценко признавал отсутствие серьезного результата в расследовании убийства Павла Шеремета.

20 июля пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что на данном этапе расследования отрабатываются четыре основные версии относительно мотивов совершения убийства Шеремета. Среди них - профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине, ошибка объекта (взорванный автомобиль принадлежал гражданской жене журналиста Елене Притуле).

В этот же день первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция продолжает работу над идентификацией личности, которая была зафиксирована камерами видеонаблюдения во время минирования автомобиля Шеремета.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Генеральный прокурор Юрий Луценко называл основной версией убийства журналиста месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.