После обнародования уровня зарплат членов ВККС, их грабили уже семь раз – глава комиссии

Председатель комиссии отметил, что высокая заработная плата членов квалификационной комиссии привлекает преступников.

После того, как размер заработной платы членов Высшей квалификационной комиссии судей стал общеизвестным, их обворовывали уже семь раз.

Читайте такжеВ ВККС хотят «закрыть» собеседования с претендентами на должности судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ВККС Сергей Козьяков.

"Обнародование заработных плат членов ВККС состоялось 8 марта прошлого года. И уже есть семь случаев посягательства на имущество и деньги членов ВККС, в том числе с проникновением в их жилища", - сказал Козьяков.

В этой связи он добавил, что сейчас идет второй конкурс в Верховный суд, и ожидается конкурс в Антикоррупционный суд: "И если такие деликатные вещи напрямую попадут в ФСБ РФ, то над этим нужно задуматься".

Председатель ВККС пояснил, что речь идет не только об имущественном состоянии, но и об информации относительно пересечения судьей границы, где именно он находится за границей, и другие данные личного характера.

Отметим, в настоящее время зарплата судей-членов ВККС составляет около 250 тыс. грн.