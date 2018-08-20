После обнародования уровня зарплат членов ВККС, их грабили уже семь раз – глава комиссии
После того, как размер заработной платы членов Высшей квалификационной комиссии судей стал общеизвестным, их обворовывали уже семь раз.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ВККС Сергей Козьяков.
"Обнародование заработных плат членов ВККС состоялось 8 марта прошлого года. И уже есть семь случаев посягательства на имущество и деньги членов ВККС, в том числе с проникновением в их жилища", - сказал Козьяков.
В этой связи он добавил, что сейчас идет второй конкурс в Верховный суд, и ожидается конкурс в Антикоррупционный суд: "И если такие деликатные вещи напрямую попадут в ФСБ РФ, то над этим нужно задуматься".
Председатель ВККС пояснил, что речь идет не только об имущественном состоянии, но и об информации относительно пересечения судьей границы, где именно он находится за границей, и другие данные личного характера.
Отметим, в настоящее время зарплата судей-членов ВККС составляет около 250 тыс. грн.