В Киеве прошла репетиция военного парада (фотогалерея)

На параде будет представлено 250 единиц военной техники, в нем примут участие 4,5 тысячи военнослужащих.

В Киеве на Крещатике состоялась репетиция военного парада, который состоится 24 августа по случаю празднования 27-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Независимости Украины примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчета, представляющих подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, которые выполняют задачи по охране и обороне Украины.

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Также на параде будет представлено 250 единиц военной техники.

В нынешнем военном параде примут участие женщины-военнослужащие Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникации и информатизации имени Героев Крут.

Как сообщал УНИАН, на Подоле зенитная установка "Бук" протаранила бизнес-центр, возвращаясь с репетиции парада.