ОБСЕ: На месте падения Boeing-777 продолжают собирать обломки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель миссии Майкл Боцюркив.

"Вчера мы продолжали наблюдать за процессом сбора обломков на месте крушения MH17", - сказал Боцюркив.

Читайте такжеАвстралия хочет установить памятник жертвам крушения Boeing-777 на ДонбассеОн добавил, что возможность сбора обломков является результатом усилий миссии, направленных на облегчение доступа к месту падения самолета.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.