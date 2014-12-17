В Харькове достроили модульный городок для переселенцев на полтысячи человек

Об этом рассказал заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщает пресс-служба харьковского горсовета.

По словам Терехова, сейчас стоит вопрос заселения людей в поселок, это компетенция регионального штаба по расселению переселенцев, и после того, как штаб примет соответствующее решение, люди смогут заселиться.

Вчера в горсовете состоялось совещание по вопросу расселения в поселке из модульных домиков, и уже с сегодняшнего дня ГСЧС совместно с городскими службами займутся этой работой.

Читайте такжеВ Запорожье разрастается модульный городок для переселенцев (фоторепортаж)Игорь Терехов отметил, что поселок рассчитан на проживание 488 человек, однако желающих поселиться в нем больше. В городе ведется учет таких людей, но приоритет при расселении будет отдаваться людям с особыми потребностями, многодетным семьям и семьям с маленькими детьми, которые родились в городе Харькове после переселения матерей. С завтрашнего дня этих людей будут знакомить с их жильем в поселке.

«Мы будем смотреть, как сделать так, чтобы в поселке было комфортно жить», - отметил Терехов.

Коммунальные услуги жители поселка будут оплачивать согласно тарифам и нормам законодательства.

«Есть установленные тарифы на услуги электро-, водоснабжения и водоотведения. Люди, которые будут жить в поселке, будут оплачивать услуги, поскольку согласно законодательству они являются плательщиками за коммунальные услуги», - сказал заместитель мэра.

Игорь Терехов также сообщил, что немецкая сторона выполнила все взятые на себя обязательства: в срок и полностью поставила модули для временного проживания людей, выделил определенную сумму средств через Общество Красного Креста для строительства поселка.

Напомним, что проект по предоставлению временного жилья жителям Донецкой и Луганской областей в зимний период реализуется на средства, выделенные правительством Германии Немецкому обществу международного сотрудничества (GIZ).

Первые три семьи переселенцев из Донбасса получили сертификаты на проживание в поселке из модульных домиков 14 октября во время визита в Харьков федерального министра экономического сотрудничества и развития Германии Герда Мюллера.