Почти 60% опрошенных в Украине переселенцев - безработные

Наибольшее количество занятых переселенцев сейчас живет в Киеве - 79%.

Более половины опрошенных внутренне перемещенных лиц, а именно 58%, в Украине являются безработными.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленном исследовании Международной организации по миграции в Украине и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В частности, в июне 2018 года доля занятых переселенцев составила 42%. Этот показатель уменьшился на 6% по сравнению с данными на март этого года.

"Из этих 42% занятых внутренне перемещенных лиц 2% составляли самозанятые. Среди всего населения Украины уровень занятости заметно выше и остается стабильным. Доля занятых лиц среди населения Украины в возрасте 15-70 лет составила 56% в период с января по март 2018 года и 55% в период с октября по декабрь 2017 года", - говорится в исследовании.

Наибольшее количество занятых переселенцев сейчас живет в Киеве (79%).

В то же время, в июне этого года доля переселенцев, имеющих долгосрочную занятость, дольше 12 месяцев, составила 70%. Этот процент остается неизменным с июня 2017 года. Число лиц, трудоустройство которых составляет 7-12 месяцев, составляет 14%. Еще 10% переселенцев работают от одного до шести месяцев. 4% респондентов не ответили на этот вопрос, а 2% сообщили, что работают меньше месяца.

При этом трудоустройство только 67% соответствует профессиональной квалификации переселенцев. Большинство переселенцев, чья нынешняя работа соответствует квалификации, проживают в Донецкой и Луганской областях (79%).

"Разница между уровнем занятости до и после перемещения наибольшая в промышленном секторе. Так, количество внутренне перемещенных лиц, работающих в промышленном секторе после перемещения, уменьшилось на 7%", - говорится в исследовании.

Во время исследования в апреле-мае были проведены личные и телефонные интервью. В рамках личных интервью опрошено 2406 переселенцев, а в рамках телефонных - 4 006. Личные интервью проведены в 300 территориальных единицах страны. Выборка территориальных единиц была создана для всех областей Украины, контролируемых правительством, и структурирована пропорционально количеству зарегистрированных ВПЛ.

Среди опрошенных по телефону 3246 интервью были проведены с переселенцами, проживающими на контролируемой правительством Украины территории и 760 интервью - с переселенцами, которые вернулись на неподконтрольную территорию.

Выборка была создана на основе базы данных регистрации ВПЛ, которая ведется Министерством социальной политики Украины.

По данным исследования, менее трети опрошенных внутренне перемещенных лиц, 28% заявляют, что готовы вернуться на свое постоянное место жительства.