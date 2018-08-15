Полиция собралась провести встречи с руководителями автотранспортных предприятий

Князев дал распоряжение всем руководителям областных подразделений на местах провести встречи с руководителями автотранспортных предприятий.

Национальная полиция планирует решать проблемные вопросы в сфере пассажирских перевозок не только работая с водителями, но и с руководителями автотранспортных предприятий, выпускающих транспорт на линию.

Об этом 14 августа заявил глава Нацполиции во время совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, передает пресс-служба НПУ.

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"Мы не хотим фиксировать постфактум, почему произошло это ДТП. Нужно решать эти проблемные вопросы, которые возникают систематически, не только с водителями, но и с руководителями автотранспортных предприятий, выпускающих транспорт на линию. Подчеркиваю необходимость усиления административной профилактики в этой сфере", - отметил Сергей Князев.

Он дал распоряжение всем руководителям областных подразделений на местах провести встречи с руководителями автотранспортных предприятий с целью решения вопросов и улучшения ситуации на дорогах в сфере пассажирских перевозок.

С 23 июля на территории страны проводятся комплексные превентивные мероприятия под условным названием "Перевозчик". Их целью является обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение ДТП с участием пассажирского транспорта, которые приводят к гибели большого количества людей.