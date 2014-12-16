В Генштабе назвали временные рамки четвертой волны мобилизации

Об этом на пресс-конференции заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Виктор Муженко, сообщает канал 112 Украина.

Читайте такжеМинобороны повысит социальную защиту мобилизованных военных"Есть необходимость провести мобилизацию. Частичную мобилизацию, четвертую очередь. С какой целью? С целью, прежде всего, это ротации личного состава, уменьшения психологической нагрузки на людей и поднятия качества подготовки. Она будет по времени длиться 1,5-2 месяца и это даст нам возможность подготовить личный состав для замены и чтобы он имел достаточный уровень подготовки", - отметил Муженко.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в Украине необходимо проводить следующую волну частичной мобилизации. Под новую волну мобилизации попадут прежде всего военные специалисты: танкисты, артиллеристы, операторы ПЗРК.