Сын Стуса отказался от сотрудничества с авторами фильма об отце

Сын поэта подчеркнул, что «ни к режиссерам, ни к фильму его собственное отношение не изменится» даже при любых условиях.

Авторы фильма про украинского поэта и политзаключенного Василия Стуса нарушили все договоренности относительно ленты с его сыном — Дмитрием Стусом. Теперь он отказывается сотрудничать с создателями фильма об отце.

Об этом Дмитрий Стус сообщил Громадському.

По его словам, около года назад авторы фильма обратились к нему для консультаций.

«Примерно год назад, может меньше, они ко мне обращались, я попросил сценарий, после прочтения сценария я отказался с ними сотрудничать, на этом все. Я считаю, неприемлемый сценарий — ни по этическим соображениям, ни с эстетическим», — сказал Дмитрий Стус.

Сын поэта подчеркнул, что «ни к режиссерам, ни к фильму его собственное отношение не изменится» даже при любых условиях, в том числе, при условии возвращения в фильм сцен с Виктором Медведчуком, который был адвокатом Василия Стуса.

«Люди от моего имени распространили кучу заявлений... Меня просили поговорить с ними о проблематике, мы договорились, что все не будет вырываться из контекста. Но насколько мне рассказывают мои друзья и моя жена, все это возбуждено. А с людьми, которые нарушают свои обещания, я не имею ничего общего», — сказал Дмитрий Стус.

«Возможно, им придется, чтобы фильм не был пиратским, обращаться ко мне за авторскими правами (с просьбой предоставить такие — ред.), но я и тогда не буду с ними говорить», — подчеркнул сын Стуса.

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10 августа стало известно, что из сценария биографического фильма о Василии Стусе, который снимают в Украине, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке, который был защитником поэта во время судебного процесса, состоявшегося в 1980 году и завершился обвинительным приговором за «антисоветскую деятельность и пропаганду».

О пропаже персонажа Медведчука из фильма сообщил актер Геннадий Попенко. Ссылаясь на актеров, что принимали участие в кастинге, он заявил, что сцены с судом без предупреждения исчезли с плана съемок.

Сценарист фильма Артемий Кирсанов подтвердил Громадському, что персонаж Медведчука был в первоначальном сценарии. Вместе с тем, о решении сократить некоторые сцены ему не было известно.

По словам режиссера картины Романа Бровко, такое решение было принято не из-за политических соображений, а "ради эмоционального спокойствия семьи диссидента и для уменьшения хронометража». Однако Бровко добавил, что у съемочной команды были опасения получить судебный иск от Медведчука в случае недостоверности некоторых сцен.

В конце авторы фильма о Стусе пообещали доснять сцену с Медведчуком.

Кинофильм «Стус» снимала компания UM-GROUP Production при частичном финансировании Государственного агентства по вопросам кино.