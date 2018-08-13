В Минобразования рассказали, когда в школах может пройти первый звонок

Этот праздник школы могут провести как 1 сентября в субботу, так и 3 сентября в понедельник.

Решение о проведении праздника первого звонка принимает каждое учебное заведение отдельно.

Читайте такжеНа процедуру проведения теста подали жалобы 79 участников ВНО-2018

В связи с этим, праздник школы могут провести как 1 сентября в субботу, так и 3 сентября в понедельник, сообщили в Министерстве образования и науки.

"Поскольку вопросы организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относится к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведен как 1 сентября, так и 3 сентября", - говорится в сообщении ведомства.

В этом году 1 сентября приходится на субботу.