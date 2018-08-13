В Минобразования рассказали, когда в школах может пройти первый звонок
16:58, 13 августа 2018Общество
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Этот праздник школы могут провести как 1 сентября в субботу, так и 3 сентября в понедельник.
Школы сами будут решать, когда проводить первый звонок УНИАН
Решение о проведении праздника первого звонка принимает каждое учебное заведение отдельно.
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В связи с этим, праздник школы могут провести как 1 сентября в субботу, так и 3 сентября в понедельник, сообщили в Министерстве образования и науки.
"Поскольку вопросы организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относится к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведен как 1 сентября, так и 3 сентября", - говорится в сообщении ведомства.
В этом году 1 сентября приходится на субботу.
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