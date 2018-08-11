Украинская киберполиция постоянно фиксирует атаки с территории России

Координирует работу ведомств киберцентр, созданный на базе Совета национальной безопасности и обороны, также обнаруживать кибератаки Украине помогают международные партнеры.

Украинская киберполиция постоянно фиксирует и предупреждает кибератаки с территории России.

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Об этом радио Свобода сообщил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк. «Мы фиксируем вместе с СБУ, с Государственной специальной связью, другими субъектами кибербезопасности в Украине постоянные, регулярные киберинциденты, которые совершаются с территории Российской Федерации. Они несут как общеуголовный характер, так и активный характер киберинцидентов на получение информации. Мы обнаруживаем их, анализируем. Нам удается заранее устанавливать, отбивать, локализовать эти киберинциденты», – отметил Демедюк.

По его словам, координирует работу ведомств киберцентр, созданный на базе Совета национальной безопасности и обороны. Также обнаруживать кибератаки Украине помогают международные партнеры: в частности, Великобритания, Германия, Польша и Австралия. Вместе с тем, отметил Демедюк, любое сотрудничество с Россией пока отсутствует.

«У нас проблема остается – это наш агрессор – Российская Федерация, с которым мы полностью не сотрудничаем. В некоторой степени это азиатские страны, которые еще ограничено предоставляют такое сотрудничество. Со всеми другими странами – это европейские, американские страны, Австралия, Япония – мы работаем в режиме реального времени, даже, я скажу, в реальном. Потому что фактически мы получаем информацию в любое время суток», – добавил он.

По его данным, целью атак было нарушение стратегически важной инфраструктуры, дестабилизация обстановки в Украине.

Ранее в департаменте киберполиции Национальной полиции сообщили, что с начала 2018 года зарегистрировано более 4 тыс. уголовных правонарушений в сфере противодействия киберпреступности, которые сопровождают украинские правоохранители.