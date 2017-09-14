Киберполиция разоблачила крупнейшую в истории Украины схему по продаже фальсифицированных лекарств

Киберполиция разоблачила крупнейшую в истории Украины схему по продаже фальсифицированных медпрепаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины со ссылкой на начальника Департамента киберполиции НПУ Сергея Демедюка.

По его словам, работники Департамента киберполиции НПУ сегодня, 14 сентября, совместно со следователями Подольского управления столичной полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой, используя сеть Интернет, осуществляли незаконное изготовление и распространение сильнодействующих лекарственных средств. В состав преступной группы входили шесть человек.

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«В состав преступной группировки входили IT-специалисты, обеспечивающие функционирование и продвижение Интернет-магазинов, с помощью которых реализовывались сильнодействующие лекарственные средства. Кроме того, с помощью специально созданного call-центра злоумышленники предоставляли консультации клиентам по употреблению сильнодействующих лекарственных средств. Как правило, покупателями были спортсмены, которые употребляли медпрепараты для поддержания своей физической формы», - сообщил Демедюк.

Все платежи осуществлялись через платежные карты, оформленные на лиц, подконтрольных организаторам преступной схемы. «Сильнодействующие лекарственные средства попадали на территорию Украины контрабандным путем. Некоторые из препаратов изготавливались непосредственно на складе, арендованном членами группировки. Более того, используя возможности всемирной сети Интернет, злоумышленники сбывали сильнодействующие лекарственные средства не только в Украине, но и за ее пределами», - отметил руководитель Департамента киберполиции.

Полицейские провели 16 санкционированных обысков по месту жительства организаторов и соучастников преступной схемы, в так называемом call-центре и на складе хранения запрещенных препаратов.

Полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сотни сим-карт, банковские платежные карточки и более 70 тысяч долларов наличности. В помещениях правоохранители также обнаружили наркотики, оружие и сотни тысяч таблеток сильнодействующих лекарственных средств.

Сегодня, 14 сентября, одному из участников преступной группы судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание других участников группы. Следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харьковской области разоблачили группировку, которая изготавливала фальшивые стероиды. Стоимость изъятых препаратов по ценам «черного рынка» составляет почти 1 млн грн.