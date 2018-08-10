Против двух сотрудников Лукьяновского СИЗО завели дело за помощь «торнадовцам» в бунте

Именно эти сотрудники, по словам пресс-секретаря заместителя министра юстиции, доставили «торнадовцам» запрещенные предметы.

Против двух сотрудников Лукьяновского СИЗО открыли уголовное производство за помощь «торнадовцам» во вчерашнем бунте.

Об этом сообщил пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак на своей странице в Facebook.

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«Против двух сотрудников СИЗО уже начато уголовное производство относительно их помощи «торнадовцам»! Именно эти сотрудники привели «торнадовцев» в одну камеру и доставляли им запрещенные предметы! Все зарегистрировано в ЕРДР», - написал Маслак.

В то же время в комментарии УНИАН он сообщил, что речь идет о переводе сотрудниками «торнадовцев» в камеру, где они находились во время сопротивления.

Как сообщал УНИАН, 9 августа бывшие сотрудники роты МВД Украины «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере.

Справка УНИАН. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений во время исполнения служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

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Экс-командира роты «Торнадо» Руслана Онищенко приговорили к 11 годам лишения свободы, его бывшего заместителя Николая Цукура - к 9 годам, Даниила Ляшука - к 10 годам заключения. Также их троих лишили специальных полицейских званий.

Илья Холод приговорен к 9,5 годам тюрьмы, Анатолий Пломадяле - к 8 годам, Максим Глебов, Никита Куст и Борис Гульчук – к 9 годам. Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, одновременно ему изменен арест на домашний арест до дня вступления в силу приговора. Никита Свиридовский и Роман Иваш приговорены к условному сроку наказания на 2 года и им так же изменена мера пресечения на домашний арест. Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.