Медовый Спас: самые лучшие поздравления на праздник Маковея
14 августа православный мир отмечает Маковея - от имени семи мучеников Ветхого Завета - Маковеев. Его еще называют Мокрым или Спасом на воде.
На Маковея принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блины с медом и маком. Кроме того, существует поверье, что 14 августа, нельзя купаться в открытых водоемах, дескать, злые силы могут утащить под воду.
В этот день освящают воду в колодцах и водоемах.
В Медовый Спас верующие в Украине ходят в церковь, чтобы освятить букет из полевых цветов с маком, и приветствуют друг друга.
Обязательно поздравте друзей, родных и близких, напишить им красивые слова пожеланий сладкой и счастливой жизни:
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В Медовый Спас пусть окружают любящие люди, наступит период гармонии и сладкой рекой льется мед!
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Медовый Спас обязательно принесет Вам счастье, взаимопонимание, гармонию, единство. Пусть жизнь будет с медовым привкусом, а ангелы всегда оберегают от беды!
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Искренне хотим поздравить, вашу замечательную семью со светлым праздником Господним! Пусть Медовый Спас, вместе со свежим медом,подарит вашему дому покой и уют, сладкая жизнь и крепкое здоровье, отгоняет ненастья и подарит достаток!
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Поздравляем вас с медовым Спасом! С божественным солнечным праздником! Пусть этот день сделает вашу жизнь еще лучше и принесет много положительных моментов!
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Пречистое праздник Медового Спаса и Маковея с душистыми пирожками и медовой вощиной ступает на порог. Пусть Господня благодать этого красивого православного праздника принесет добро, любовь и искренность в каждую семью. Пусть маковыми зернами в домах прорастает достаток и Ангел белокрылый Прощение коснется пушком Божьей любви каждому сердцу. Пусть будет благодатным для вас Щедрый Медовый Спас и Маковей!
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Медовый Спас ступает в каждые открытые двери. Он врывается в сердце гулкими церковными колоколами. Он пахнет ароматным акациевым медом и расцветает соцветиями ласкового зелья. Впустите его в дом вместе с Господней благодатью и пусть пухлые пирожки соберут семью за столом, пусть в каждом доме спасовскими бархатцами засияет счастье. Пусть медово золотится дарованное Господом добро. Благодати, света и изобилия вашему дому в радостный день величественного Медового Спаса и Маковея!
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Медовый Спас — праздник всех православных христиан. Пусть благополучием, процветанием, детским смехом будет наполнен каждый дом. Дарите друг другу бескорыстное внимание, любовь и верность.
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Сладкого меда на столе и жизни медового желаю тебе на праздник Медового Спаса! Пусть август принесет хороший урожай во всех нюансах твоей жизни! Многих благ тебе! Исполнения самых светлых мечтаний и тепла души!
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Примите от всего сердца поздравление с Медовым Спасом! Пусть ваша жизнь будет сладкой и приятной, как ароматный мед. Никогда не грустите и ни о чем не жалейте. Всегда будьте охраняемы Пресвятой Богородицей и свято чтите нашу православную церковь.
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Медовый или Маковей
– Так называем первый Спас.
Пусть будет жизнь еще светлее,
Еще уютнее у вас!
Желаю жить и процветать
Без потрясений, без забот!
И никогда не забывать,
Что Бог спасение нам дает!
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Сегодня праздник!
Сделать все успеем:
На службу сходим, испечем пирог!
Тебя я поздравляю с Маковеем!
Пусть в сердце всегда будет Бог!
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Пчелы весело жужжат
И краснеют маки,
Люди в храмах освящают мед,
Созревают злаки.
Я всех вас поздравляю С Маковеем, Спасом!
Пусть медовая тропа Вам подарит счастье!
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Пусть будет на душе теплее,
Ведь наступает Маковей,
Любовь польется, словно мед,
И радость сердце откроет,
Твое здоровье станет крепче,
А жизнь приятнее и легче!
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Какой красивый праздник – Маковей!
Почувствуй радость всей душой своей!
Выпей водицы чистой, съешь мед...
Пусть в твоем сердце Бог всегда живет!