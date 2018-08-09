У Сенцова затяжной третий кризис - адвокат

Вес режиссера снизился до 70 кг.

У незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова сейчас затяжной третий кризис.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката режиссера Дмитрия Динзе.

«Говорила я и с адвокатом Олега Дмитрием Динзе, который сказал, что ситуация очень плохая. С его слов, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его отвозили к Лабытнангскую городскую больницу, врачи хотели приковать его к кровати и начать насильственное кормление», - написала она.

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Адвокат также сообщил о том, что Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

«Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизился до 70 килограммов», - написала омбудсмен.

Денисова также отметила, что снова разговаривала с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Она сказала что видео с режиссером, на котором настаивала украинский омбудсмен, сделают только в случае его согласия.

"Впоследствии Татьяна Москалькова сообщила, что Олег дал свое согласие на видеосъемку. Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео своего разговора с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать", - рассказала Денисова.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Сенцова Людмила написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

7 августа в УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущения развития осложнений.

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При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. По информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние - катастрофически плохое.

Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову организовать перевод Сенцова в московский институт или больницу, где есть специалисты по эндогенному питанию.