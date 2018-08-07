В Украине начались военные сборы резервистов, к которым присоединились представители стран-членов НАТО

Представители Вооруженных сил Литвы и Канады поделятся опытом проведения таких мероприятий.

На базе Западного территориального управления Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины начались плановые сборы военнослужащих в резерве.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, соборы проходят при участии и под контролем представителей Вооруженных сил Литвы и Канады.

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По словам главного старшины главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Андрея Сичкаря, иностранные партнеры будут делиться собственным опытом проведения подобных мероприятий. Отметил также, что проведение соборов с военнослужащими в резерве – это целый ряд различных действий, нацеленных на сохранение военного кадрового потенциала.

Как отмечается в сообщении, в этом году военные правоохранители уделили особое внимание агитации и разъяснительной работе не только с резервистами, а также с руководителями предприятий, где работают граждане.

«Это привело к тому, что по вызову к части пришли все 100 % солдат, сержантов и офицеров резерва. На каждого из них было предусмотрено военное обмундирование нужного размера, укомплектованный вещевой мешок. Сразу по прибытию были проведены все расчеты необходимых денежных выплат, которые предусмотрены в таких случаях», - информируют в военном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в июле корабли ВМС Украины и НАТО провели совместную тренировку в Черном море.