Жизнь на динамите: как арестованные в Греции украинские моряки выживали на обесточенном судне без еды и лекарств

По информации Министерства иностранных дел Украины, в разных странах «застряли» сотни украинских моряков. «С моряками всегда были проблемы, но в таких масштабах, как это происходит сейчас, такого не было давно. А, возможно, и никогда», - заявил на днях государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

Причем, проблемы с моряками не только в том, что они оказываются под арестом вместе с судами, на которых работают (часто – по вине владельцев судов и грузов), а и в том, что даже будучи условно или досрочно освобожденными властями стран, в которых «застряли», вернуться в Украину они банально не имеют финансовой возможности.

«К примеру, в Греции, когда их освобождают, они не могут ее покинуть без средств к существованию. И мы понимаем, что существует большой риск, что они будут втянуты в новый виток противоправной деятельности, чтобы обеспечить себя средствами», - говорит Заяц.

В этой связи, по его словам, МИД и Минюст Украины сейчас прилагают усилия для подписания с Грецией определенного соглашения, которое позволит таким украинским морякам беспрепятственно вернуться домой.

За последнее время, по статистике МИДа, вернуть на Родину удалось всего 33 украинских моряка: 15 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune из Омана, 6 членов экипажа судна RS 300-97 из Греции и 12 членов экипажа Mekong Spirit также из Греции. УНИАН пообщался с последними и узнал, в каких условиях содержались арестованные вместе с судном моряки и каковы перспективы остальных членов экипажа вернуться на родину.

План-перехват

Задержание в Греции контейнеровоза Mekong Spirit (флаг Мальта) получило большой резонанс – украинский экипаж заподозрили в контрабанде товаров якобы военного назначения (около 700 тонн взрывчатки, детонаторов и пр). Как выяснилось, судно вышло из Испании, а конечной точкой его маршрута была Австралия с заходом в порты Джибути (Арабские Эмираты) и Индонезии. Цель – доставка легально опасного груза для промышленного использования. Однако, по поручению фрахтователя (одесской компании «Варамар»), во время смены экипажа в турецком порту Измир 23 мая 2017 года, на борт был доставлен дополнительный груз для поставки в порт Судан.

После маркировки и опломбирования турецкой таможней судно вышло в направлении Суэцкого канала, но через два дня, недалеко от острова Крит, теплоход был остановлен береговой охраной Греции.

Пикантность ситуации заключалась в том, что Mekong Spirit перехватили, когда он следовал, согласно оперативной информации, в одну из горячих точек Африканского континента — Южный Судан, а на торговлю с этой страной спецкомитетом по санкциям Совета безопасности ООН объявлено международное эмбарго. И хотя в греческие порты теплоход заходить не собирался, наличие опасного груза, и пункт его назначения поставили жирную точку на рейсе семнадцати украинцев, только-только сменивших в Измире предыдущую команду.

Весь прошедший год судьбой наших соотечественников занимались диппредставительства Украины ​​в Греции, Министерство иностранных дел Украины, благотворительный фонд Пантелиса Бумбураса (Одесса), представители Международной федерации транспортников (ITF), и находящийся в Южной Пальмире Профсоюз работников морского транспорта Украины. Как отметил руководитель последнего Михаил Киреев, несмотря на то, что никто из моряков в указанном профсоюзе не состоял, соответствующую помощь им оказали. И, благодаря совместным усилиям, в Украину удалось вернуть двенадцать членов экипажа.

Взрывчатку остужали морской водой

«События развивались в лучших традициях голливудских боевиков. Вооруженные автоматами люди поднялись на борт, всех положили лицом в палубу, затем закрыли в одном помещении и провели осмотр судна. На следующий день пришел военный корабль и конвоировал нас на остров Крит, в бухту Суда-Бей - на военно-морскую базу НАТО», - делится воспоминаниями о задержании матрос судна Максим Черненко.

Капитана Сергея Невечерю отделили от команды и отправили в тюрьму. Остальным велели две-три недели потерпеть, дескать, вот-вот прибудет новый капитан и рейс продолжится.

По словам моториста-токаря Александра Панасюка, через несколько месяцев, в августе, моряки заподозрили неладное и, обратившись в консульскую службу, попросили репатриацию.

«После этого нам сразу вручили обвинения, причем, все документы были на греческом языке, - рассказал Панасюк. – Нас обвинили в поставках оружия в зону боевых действий, назвали террористами, поставили в вину нарушение греческих законов».

На базе НАТО экипаж провел восемь месяцев, из которых полгода находились на борту под конвоем. То есть, вооруженные люди постоянно контролировали украинцев, которые не могли даже опустить трап и наполнить водой резервуар…

В какой-то степени моряков спасло то, что в Измире судно приняло на борт большой объем продуктов питания, которые позволили продержаться какое-то время. Но началась другая проблема – на теплоходе закончилось топливо. Холодильные камеры разморозились, что, соответственно, привело к порче продуктового запаса, отсутствию воды и электричества. Судно превратилось в безжизненный кусок железа. Плюс, забот добавляло опасное соседство – взрывчатка.

«Представьте, пятидесятиградусная жара, а под нами – не остывающие стальные контейнеры с динамитом! Благо, греки подключили пожарными шлангами к берегу морскую воду, и мы, ради собственной безопасности, омывали эти металлические ящики. Остужали, чтобы из-за чрезмерного нагрева груз не сдетонировал. Поливали по тридцать минут каждые два часа», - рассказал Максим Черненко.

Трудности арестантского быта

По словам моряков, НАТОвские военные отнеслись к их злоключениям с пониманием. Выделили помещение, где можно было подзарядить мобильные телефоны, разрешали в нем некоторое время находиться, чтобы остыть под кондиционером – из-за невыносимой жары проводить время в каютах было просто невозможно. Так как продуктовые запасы испортились, греческие военные подкармливали украинцев, а к Новому году разрешили подключиться к береговому электропитанию. Даже позволили пользоваться душевой кабинкой, которая, правда, находилась метрах в трехстах от судна. Ребята мылись по очереди и сразу бежали обратно.

На обесточенном судне было темно, в результате чего один из членов экипажа – пожилой электромеханик – оступился и сильно травмировал ногу. Потерпевшего транспортировали в город, где оказали необходимую помощь, а потом товарищи на протяжении двух месяцев носили ему еду, так как мужчина, из-за полученного повреждения, был практически обездвижен. Возникали проблемы со здоровьем и у других членов экипажа: травмы, проблемы с желудочно-кишечным трактом… При этом лекарств, как таковых, на борту не было. Пользовались личными (домашними) запасами, которые очень быстро иссякли.

По словам Татьяны Морозовой, матери 21-летнего матроса Александра Морозова, судовладелец, по сути, бросил команду на произвол судьбы.

Моряки Mekong Spirit трудоустроились при посредничестве крюинга Argo Shipping Services Odessa Ltd, который предоставить какую-либо информацию о репатриации экипажа отказывался. Аргумент - крюинг выступает только посредником в правоотношениях между моряком и работодателем. В то же время, родственникам сообщили, что зарплату команде пересчитают с учетом того факта, что у работодателя проблемы с грузом. Также отметили: украинцы обязаны продолжать работать на судне при любых условиях, поскольку подписали трудовые договоры.

По словам моряков, некоторое время они получали так называемую базисную ставку – 52 процента от оговоренной при трудоустройстве суммы, а потом им вообще перестали платить. По словам моряков, финансовые вопросы решал некий Сергей Буржуй, который сказал, что если они будут выказывать недовольство, обращаться в профсоюзные организации, то «всех посадит».

Трудовые договоры моряков подписаны с испанской компанией Lumar SA, коллективный – с кипрской Starlio Shipholding Com, фрахтователь, как указывалось выше - одесская фирма «Варамар».

Однако, по словам моториста-токаря Александра Панасюка, судовладелец - одессит, проживающий в Барселоне. Представлял его некий Борис Лунев, к которому родственники моряков и адресовали свои вопросы. В частности, просили пояснить, на каких основаниях экипаж должен находиться на борту безжизненного судна, пока не решится дело капитана. Свою позицию поясняли тем, что рядовой состав за груз как таковой ответственности не несет.

Груз опасный, но не военный

Моряки не исключают, что задержание теплохода могло стать результатом происков конкурентов судовладельца. «Один из греческих военных мне рассказал, что по нашему судну поступил анонимный донос – якобы мы везем оружие в Судан», – рассказал Панасюк.

Вместе с тем, по словам первого заместителя председателя Профсоюза работников морского транспорта Олега Григорюка, после проверки груза соответствующими греческими службами было подтверждено, что груз - легален. Согласно требованиям международных стандартов, он был маркирован как класс А 1.1 (опасный, но не военный груз). Речь, в частности, о 700 тонн взрывчатки, применяемой в горнодобывающей промышленности, охотничьих и спортивных патронах, нескольких единицах спецтехники (передвижных дизель-генераторов).

Однако 28 января 2018 года Mekong Spirit отбуксировали в Салоники для разгрузки. Затем поставили в порт Лаврион, где теплоход и находится последние полгода. Экипаж смог сойти на берег, но покидать пределы Греции разрешения не получил.

Капитан Сергей Невечеря после шестимесячного пребывания в греческой тюрьме, с декабря прошлого года, помещен под домашний арест. Адвоката и квартиру ему оплачивает судовладелец. Его обвиняют, в частности, в том, что он не проинформировал власти Греции о наличии опасного груза на борту.

Вопросы остаются открытыми

Согласно судебному вердикту греческого суда, вернуться на родину получили возможность 12 из 17 членов экипажа Mekong Spirit. Основное условие - обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе. Оставшиеся члены экипажа - капитан, старпом, второй помощник капитана, сварщик и повар – пока в Греции.

«Нас отпустили, но мы не можем покинуть Украину. Должны ждать, когда дело закроют в Греции. Есть еще такой пункт – нас могут вызвать обратно для участия в судебном процессе...», - констатирует Панасюк.

Как отметила инспектор Международной федерации транспортников (ITF) Наталья Ефрименко, ежемесячная регистрация в консульстве затрудняет уход моряков в следующий рейс. «По последним данным, консульство Греции в Украине еще понятия не имело, что члены экипажа Mekong Spirit должны у них отмечаться. То есть, этот вопрос остается открытым и пока непонятно, как он будет урегулирован… Аналогично с зарплатой. Насколько нам известно от греческих юристов, непонятна ситуация с самим судном, из-за чего наши специалисты пока не могут принять меры для ареста теплохода в качестве залога. С целью продажи и выплаты долга по заработной плате», - пояснила Ефрименко.

Судя по всему, у властей Греции на Mekong Spirit свои виды – изъятие. И, если контейнеровоз конфискуют, ситуация с зарплатой экипажа еще больше усугубится. По словам первого заместителя председателя Профсоюза работников морского транспорта Олега Григорюка, вопрос компенсации и ее объем остается открытым. «Каким образом будем требовать и добиваться выплаты, еще не совсем понятно», - добавил он.

Что до оставшихся в Греции пятерых украинцев, адвокат подал соответствующее прошение, но, по данным моряков, прокурор сразу сказал: о возвращении домой капитана и его старшего помощника пока и речи быть не может. То есть, шанс вернуться на родину в ближайшие месяц-полтора есть только у троих, остальным придется дожидаться завершения расследования.

Лариса Козовая