В коже и сетке: Надя Дорофеева удивила поклонников необычным образом

За час фото в Instagram собрало более 75 тысяч лайков. Поклонники назвали певицу "королевой ночи".

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила с Сеть фотографию в необычном соблазнительном наряде.

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За час фото в Instagram собрало более 75 тысяч лайков. Надя позирует в необычном наряде из кожи и сетки. Поклонники назвали певицу "королевой ночи".

@mu_inthecitystyle_ua A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Aug 6, 2018 at 9:12pm PDT

Ранее певица Надя Дорофеева прогулялась по улице в нижнем белье вместе с Монатиком.