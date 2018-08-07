В коже и сетке: Надя Дорофеева удивила поклонников необычным образом
11:28, 07 августа 2018Общество
381 0
За час фото в Instagram собрало более 75 тысяч лайков. Поклонники назвали певицу "королевой ночи".
Поклонникам фото нового образа Дорофеевой понравилось / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила с Сеть фотографию в необычном соблазнительном наряде.
Читайте также"Слишком откровенно": Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом
За час фото в Instagram собрало более 75 тысяч лайков. Надя позирует в необычном наряде из кожи и сетки. Поклонники назвали певицу "королевой ночи".
Ранее певица Надя Дорофеева прогулялась по улице в нижнем белье вместе с Монатиком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter