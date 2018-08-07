В коже и сетке: Надя Дорофеева удивила поклонников необычным образом

11:28, 07 августа 2018
Общество
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Поклонникам фото нового образа Дорофеевой понравилось / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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За час фото в Instagram собрало более 75 тысяч лайков. Надя позирует в необычном наряде из кожи и сетки. Поклонники назвали певицу "королевой ночи".

@mu_inthecitystyle_ua

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Ранее певица Надя Дорофеева прогулялась по улице в нижнем белье вместе с Монатиком.

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Теги: #Надя Дорофеева