В Черкасской области на Днепре спасатели сняли с расколовшейся льдины 25 рыбаков

В Черкасской области сегодня днем спасателям пришлось снимать с дрейфующей льдины на реке Днепр 25 черкасских рыбаков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 13 декабря около 13 часов в Черкасском районе на реке Днепр произошел отрыв льдины, на которой находилась группа рыбаков в количестве 25 человек. Впоследствии льдина раскололась еще на несколько кусков. Когда на место происшествия по вызову прибыли спасатели, течение успело отнести льдины от места отрыва на большое расстояние, а также - далеко друг от друга. Две из льдин оказались в соседнем Чигиринском районе.

Самая многочисленная группа рыбаков - 15 человек находилась вблизи села Топиловка Чигиринского района, 9 рыбаков дрейфовали на льдине рядом с селом Боровица Чигиринского района, один рыбак находился на самой маленькой льдине возле села Сагуновка Черкасского района.

Читайте такжеКерченские рыбаки угрожают голодными бунтами: добыча рыбы сократилась на 90% Кроме специалистов госслужбы по чрезвычайным ситуациям в спасательных работах участвовала местная рыболовецкая бригада из села Топиловка, а также смена мелиоративной насосной станции Черкасского областного управления водных ресурсов. В 14.30 последних рыбаков с отдаленной льдины доставили к берегу. Погибших и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации не было. В спасательной операции были задействованы 14 спасателей, а также 5 лодок и катер на воздушной подушке «Пегас» УГСЧС области.

Справка УНИАН. В этом году в Черкасской области на водных объектах области зарегистрировано 82 происшествия, в результате которых 72 человека погибли, 41 человек удалось спасти.