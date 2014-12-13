Порошенко ожидает, что выводы по катастрофе Boeing обнародуют летом 2015 года
Итоги расследования крушения пассажирского самолета Boeing-777, который принадлежал Malaysia Airlines будут обнародованы до июля 2015 года.
Такое ожидание в интервью австралийскому телеканалу АВС высказал президент Петр Порошенко, передает "Украинская правда".
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"Я очень надеюсь, что в первой половине следующего года результаты будут опубликованы, и это сделает необходимым немедленные действия для привлечения к ответственности тех, кто совершил эту атаку", - заявил президент.
При этом Петр Порошенко выразил мнение, что специалисты, проводящие расследование, имеют четкое представление, кто виноват в этой авиакатастрофе.
Напомним, в результате крушения Boeing-777, который следовал по маршрушу Амстердам-Куала-Лумпур, погибли 298 человек – пассажиры и члены экипажа.
Следственная группа продлила расследование крушения в Донецкой области самолета на 9 месяцев - до августа 2015 года.