В Харькове стартовал велопробег через полстраны на велосипедах-тандемах (видео)

11:46, 06 августа 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН. В течение 19 дней участники посетят Полтаву, Днепр, Запорожье и Херсон. За рулем двухместного велосипеда будет сидеть зрячий пилот, сзади - штурман, который не видит.

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В таком тандеме им придется преодолеть более тысячи километров. Путешествовать будут не только днем, но и ночью, чтобы разрушить стереотипы о незрячих и, конечно, создать возможности путешествовать для тех, кто не видит. 

Ранее сообщалось, что в Житомире более тысячи человек приняли участие в акции «Велодень».

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Теги: #Харьков#велопробег