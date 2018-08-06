В Харькове стартовал велопробег через полстраны на велосипедах-тандемах (видео)

За рулем двухместного велосипеда будет сидеть зрячий пилот, сзади - штурман, который не видит.

В Харькове стартовал велопробег через полстраны на велосипедах-тандемах.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В течение 19 дней участники посетят Полтаву, Днепр, Запорожье и Херсон. За рулем двухместного велосипеда будет сидеть зрячий пилот, сзади - штурман, который не видит.

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В таком тандеме им придется преодолеть более тысячи километров. Путешествовать будут не только днем, но и ночью, чтобы разрушить стереотипы о незрячих и, конечно, создать возможности путешествовать для тех, кто не видит.

Ранее сообщалось, что в Житомире более тысячи человек приняли участие в акции «Велодень».