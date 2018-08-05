В Украине сегодня чтят память жертв «Большого террора»

«Большой террор» – это кампания массовых репрессий, которая была развернута в СССР в 1937-1938 годах по инициативе руководства СССР и лично Сталина.

В Киеве сегодня состоятся мемориальные мероприятия, посвященные памяти жертв «Большого террора» 1937-1938 годов.

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Как сообщается на сайте Института нацпамяти, в столице сегодня было запланировано проведение поминальной литургии в Покровской церкви на Подоле.

С 11:00 по 12:00 должны длиться панихида и мемориальные мероприятия у Креста репрессированным в 1930-х – 50-х гг.

С 13:00 до 15:00 будут проходить мемориальные мероприятия в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы».

Справка УНИАН. «Большой террор» – кампания массовых репрессий, которая была развернута в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина. Целью репрессий была ликвидация реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивание населения, изменения в национальной и социальной структуре общества.

На Украину пришлась примерно пятая часть общесоюзных арестов и расстрелов.

Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, творческой и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.

Кроме того, 7 августа 1932 года в СССР была введена смертная казнь за кражу государственной и коллективной собственности – так называемый «закон о трех колосках». Инициатива принятия такого закона шла лично от Сталина. Принятие документа вызвало волну репрессий. Всего, по неофициальным данным, по закону о трех колосках за 1932-1939 гг. было осуждено 183 тыс. лиц.