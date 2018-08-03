СБУ разоблачила в соцсетях 11 антиукраинских администраторов

По данным оперативников, модераторы по указке из России размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой «ЛДНР».

В июле этого года оперативники Службы безопасности Украины пресекли в пяти областях страны деятельность 11 администраторов в соцсетях, которые размещали в интернете антиукраинские материалы по указке кураторов из российских спецслужб.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время следственных действий по месту жительства администраторов была выявлена компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от российских спецслужб.

Читайте также"Вешать таких, как ты, убийца!": в Запорожье "украинофоб" накинулся с оскорблениями на ветерана АТО (фото, видео)

Так, отмечается, что оперативники задокументировали противоправную деятельность шести жителей Одессы, двух – Киевской области, жителя Бахмута (Донецкая область), а также жителей Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Они администрировали антиукраинские сообщества в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Оперативники спецслужбы установили, что модераторы по указке из России размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций «ЛНР/ДНР». За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение от российских кураторов», - говорится в сообщении.

Действия злоумышленников квалифицировали по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе Служба безопасности Украины задержала женщину-агитатора, которая распространяла через Интернет антиукраинские материалы.