Боевики отбирают у жителей Донбасса свиней и грабят погреба
14:06, 12 декабря 2014Общество
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Жители оккупированного села Сокольники сообщают, что боевики выносят продукты из погребов и отбирают домашних животных.
REUTERS
Об этом они написали в письме солдатам в соседнем селе Крымском, сообщают в соцсетях.
«Мы, жители села Сокольники обращаемся к вам за помощью. Так называемые «защитники» грабят, свиней вырезали еще на второй день после бомбежки по всему селу, погреба повычищали, вывозят коров, теленков, птицу, что ценное в доме было! Люди готовы и в погребах зимовать, лишь дома», - написали жители села в письме украинским солдатам.
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Они также добавили, что не подписались потому, что боятся боевиков.
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