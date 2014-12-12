Боевики отбирают у жителей Донбасса свиней и грабят погреба

Об этом они написали в письме солдатам в соседнем селе Крымском, сообщают в соцсетях.

«Мы, жители села Сокольники обращаемся к вам за помощью. Так называемые «защитники» грабят, свиней вырезали еще на второй день после бомбежки по всему селу, погреба повычищали, вывозят коров, теленков, птицу, что ценное в доме было! Люди готовы и в погребах зимовать, лишь дома», - написали жители села в письме украинским солдатам.

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Они также добавили, что не подписались потому, что боятся боевиков.