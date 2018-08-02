День Ильи 2018: значение имени, поздравления и запреты в этот праздник
День памяти пророка Ильи приходится на 2 августа. Он считается покровителем дождей и молний, а также воинов.
Помимо 2 августа, Ильи празднуют свои именины, например, 11 октября, 1, 21 и 27 января, 30 августа.
Значение имени Илья
Имя произошло от древнееврейского Элияху. Он переводится как «мой Бог – Яхве». Еще одно значение имени Илья - «крепость Господня» или просто «верующий». Изначально происходит от имен Ил, Илу, Илум, Илим, Элим – сильный, могучий, Бог.
Стоит отметить, что первое упоминание имени в письменных источниках встречается в Ветхом Завете, в повествовании об Илие-пророке.
Положительные черты людей с именем Илья:
хозяйственный, с детства помогает родителям;
обладает острым умом;
сдержан;
вежлив;
быстро «схватывает» любую информацию;
готов помочь в трудной ситуации;
любит детей.
Отрицательные черты:
не особо разборчив в выборе друзей;
легко поддается дурному влиянию;
вспыльчив в споре.
Людям с именем Илья советуют выбирать профессию врача, учителя, следователя или слесаря. Считается, что мужчины-Ильи очень часто занимают самые высокие посты.
Имя подойдет Овнам, Близнецам, Девам, Скорпионам и Рыбам.
Значение имени Илья зависит от времени рождения: рожденные весной слишком эмоциональные, осенью - панически боится ошибиться в избраннице.
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Совместимость с женскими именами
Удачный брак у Ильи будет с Верой, Анной, Софией и Натальей.
Советуют не завязывать отношения с Ангелиной, Татьяной, Маргаритой, Кристиной, Валерией, Вероникой и Жанной.
Поздравления с днем ангела
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С этим праздником, Илья
Хочу тебя поздравить я!
Пожелать тебе удачи
И веселья круглый год
Счастья чтоб невпроворот!
Чтобы жизнь была богаче,
Чтобы не было забот!
И печали и невзгоды
Чтобы победить ты смог
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С именинами Вас поздравляю, Илья!
Помогает во всем Вам сама пусть Земля!
И желаю я Вам жизнь лишь в счастье прожить,
Чтобы веры, надежды не лопнула нить!
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Илья, сегодня, в именины,
Хочу тебе я пожелать,
Чтоб настоящим был мужчиной,
Умел и жить, и воевать.
Ты своего всегда добейся,
И никому не уступай,
В лучах любви прекрасных грейся
И никогда не унывай
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Илья на зависть всем успешен,
Всегда поддержит и утешит,
И в именины с поздравленьем
Спешу к тебе я вдохновенно.
Пусть будет много в жизни счастья,
Тепла, заботы и участья,
В достатке, сказочной любви
И наслаждении живи!
Молитва святому Илье на каждый день
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий Илие, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.
Что нельзя делать в День Ильи:
- работать в поле и по дому;
- громко кричать и петь - может ударить молния;
- сквернословить и допускать плохие мысли;
- выпускать на улицу домашних животных;
- в этот день нельзя стоять под деревом - может ударить молнией;
- нельзя стоять на перекрестках, так как там собирается нечисть;
- купаться.
Об истории праздника, традициях и запретах на День Ильи читайте в материале УНИАН "День Ильи 2018: история праздника, традиции, приметы, что категорически нельзя делать"