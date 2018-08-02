День Ильи 2018: значение имени, поздравления и запреты в этот праздник

День ангела Ильи по церковному календарю каждый год отмечают 2 августа.

День памяти пророка Ильи приходится на 2 августа. Он считается покровителем дождей и молний, а также воинов.

Помимо 2 августа, Ильи празднуют свои именины, например, 11 октября, 1, 21 и 27 января, 30 августа.

Значение имени Илья

Имя произошло от древнееврейского Элияху. Он переводится как «мой Бог – Яхве». Еще одно значение имени Илья - «крепость Господня» или просто «верующий». Изначально происходит от имен Ил, Илу, Илум, Илим, Элим – сильный, могучий, Бог.

Стоит отметить, что первое упоминание имени в письменных источниках встречается в Ветхом Завете, в повествовании об Илие-пророке.

Положительные черты людей с именем Илья:

хозяйственный, с детства помогает родителям;

обладает острым умом;

сдержан;

вежлив;

быстро «схватывает» любую информацию;

готов помочь в трудной ситуации;

любит детей.

Отрицательные черты:

не особо разборчив в выборе друзей;

легко поддается дурному влиянию;

вспыльчив в споре.

Людям с именем Илья советуют выбирать профессию врача, учителя, следователя или слесаря. Считается, что мужчины-Ильи очень часто занимают самые высокие посты.

Имя подойдет Овнам, Близнецам, Девам, Скорпионам и Рыбам.

Значение имени Илья зависит от времени рождения: рожденные весной слишком эмоциональные, осенью - панически боится ошибиться в избраннице.

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Совместимость с женскими именами

Удачный брак у Ильи будет с Верой, Анной, Софией и Натальей.

Советуют не завязывать отношения с Ангелиной, Татьяной, Маргаритой, Кристиной, Валерией, Вероникой и Жанной.

Поздравления с днем ангела

*****

С этим праздником, Илья

Хочу тебя поздравить я!

Пожелать тебе удачи

И веселья круглый год

Счастья чтоб невпроворот!

Чтобы жизнь была богаче,

Чтобы не было забот!

И печали и невзгоды

Чтобы победить ты смог

*****

С именинами Вас поздравляю, Илья!

Помогает во всем Вам сама пусть Земля!

И желаю я Вам жизнь лишь в счастье прожить,

Чтобы веры, надежды не лопнула нить!

*****

Илья, сегодня, в именины,

Хочу тебе я пожелать,

Чтоб настоящим был мужчиной,

Умел и жить, и воевать.

Ты своего всегда добейся,

И никому не уступай,

В лучах любви прекрасных грейся

И никогда не унывай

*****

Илья на зависть всем успешен,

Всегда поддержит и утешит,

И в именины с поздравленьем

Спешу к тебе я вдохновенно.

Пусть будет много в жизни счастья,

Тепла, заботы и участья,

В достатке, сказочной любви

И наслаждении живи!

Молитва святому Илье на каждый день

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий Илие, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Что нельзя делать в День Ильи:

работать в поле и по дому;

громко кричать и петь - может ударить молния;

сквернословить и допускать плохие мысли;

выпускать на улицу домашних животных;

в этот день нельзя стоять под деревом - может ударить молнией;

нельзя стоять на перекрестках, так как там собирается нечисть;

купаться.

Об истории праздника, традициях и запретах на День Ильи читайте в материале УНИАН "День Ильи 2018: история праздника, традиции, приметы, что категорически нельзя делать"