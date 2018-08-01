День Ильи-2018: история праздника, традиции, приметы, что категорически нельзя делать

Считается, что пророк Илья, вознесшийся на небо на огненной колеснице, "заведует" дождями и молниями.

День памяти пророка Ильи приходится на 2 августа. Он считается покровителем дождей и молний, а также воинов.

История праздника

Его еще называют Ильин день, этот не только церковный праздник богат на традиции и приметы. Отметим, что католическая церковь чтит память пророка зимой - 16 февраля.

Девушки с давних пор просили у пророка Ильи хорошего мужа, а селяне – дождя во время засухи. Также молитва, обращенная к нему, помогает преуспеть в любом деле и избавиться от болезней.

Стоит напомнить, что во времена язычества славяне 2 августа отмечали Перунов день - бога грома и воинской доблести. Но после крещения Руси его «переписали» на День памяти пророка Ильи - повелителя грома, небесного огня, дождя, урожая, плодородия и воинов. Илья — «грозный святой». Считается, что он несется по небесам на колеснице, пуская молнии в тех, кто не желает блюсти закон Божий.

Традиции в Ильин день

В православных храмах 2 августа молятся и совершают богослужения во имя пророка Ильи.

У наших предков были свои традиции и обычаи на Ильин день: в этот день соседние деревни устраивали совместные трапезы. Кроме того, в этот праздник было принято раздавать еду малоимущим и бездомным.

Также День Ильи был связан с началом жатвы. Считалось, что именно в этот праздник заканчивается лето и начинается осень. В этот день под запрет попадали полевые работы - пророк может поразить такого человека молнией.

Ночь на Илью наши предки называли «воробьиной», поскольку высока вероятность того, что будут сверкать молнии и греметь гром, а птицы начнут вести себя странно, врезаясь во встречные предметы.

В Ильин день и после него купание в водоемах - под запретом: вода становится очень холодной – можно простудиться, а также в ней в этот праздник можно встретить всякую нечисть.

В праздник Ильи умываются родниковой водой: это защищает от болезней и порчи.

Кроме того, в День Ильи нельзя было отпускать домашних животных на улицу, чтобы нечистая сила не вселилась в них. Считалось, что именно в этот день Илья разъезжает на колеснице по небу и мечет стрелы-молнии во всю нечисть, а наши предки считали, что существа могли вселиться в животных.

В канун Дня Ильи проводили окуривание огорода, скота, полей и жилья ладаном, чтобы молния не попала.

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Итак, в День Ильи нельзя:

работать в поле и по дому;

громко кричать и петь - может ударить молния;

сквернословить и допускать плохие мысли;

выпускать на улицу домашних животных;

в этот день нельзя стоять под деревом - может ударить молнией;

нельзя стоять на перекрестках, так как там собирается нечисть;

купаться.

Приметы в Ильин день:

С Ильина дня купаться нельзя - Илья в воду написал

До Ильи люди купаются, а после него с речкой прощаются

С Ильина дня вода холодна

С Ильина дня вода стынет

С праздника Ильи вода все холоднее

Если слышен гром, то Илья небеса объезжает в своей колеснице

Ильей жатва начинается, а лето заканчивается

Если в Ильин день пожар случится, то до воды в огонь молоко льют, чтобы дальше не разошелся

Нельзя работать на Ильин день в поле — небесным огнем пожжет

До Ильи даже поп дождика не умолит, а после него баба своим фартуком нагонит

После Ильина дня ночь темна и особенно длинна

Кто попал в этот день под дождь, то запасся здоровьем на весь год

Кто в это день копны считает, тот скоро все добро растеряет

Молитва пророку Илье

О святый пророче Божий Илие, моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам, рабам Божиим (имена), дух покаяния и сокрушения о гресех наших, и всесильною Своею благодатию да поможет нам пути нечестия оставити, преспевати же во всяком деле блазе, и в борьбе со страстьми и похотьми нашими да укрепит нас; да всадит в сердца наши дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности ко славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Отврати от нас предстательством твоим праведный гнев Божий, да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ во Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.