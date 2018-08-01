День Ильи-2018: история праздника, традиции, приметы, что категорически нельзя делать
День памяти пророка Ильи приходится на 2 августа. Он считается покровителем дождей и молний, а также воинов.
История праздника
Его еще называют Ильин день, этот не только церковный праздник богат на традиции и приметы. Отметим, что католическая церковь чтит память пророка зимой - 16 февраля.
Девушки с давних пор просили у пророка Ильи хорошего мужа, а селяне – дождя во время засухи. Также молитва, обращенная к нему, помогает преуспеть в любом деле и избавиться от болезней.
Стоит напомнить, что во времена язычества славяне 2 августа отмечали Перунов день - бога грома и воинской доблести. Но после крещения Руси его «переписали» на День памяти пророка Ильи - повелителя грома, небесного огня, дождя, урожая, плодородия и воинов. Илья — «грозный святой». Считается, что он несется по небесам на колеснице, пуская молнии в тех, кто не желает блюсти закон Божий.
Традиции в Ильин день
В православных храмах 2 августа молятся и совершают богослужения во имя пророка Ильи.
У наших предков были свои традиции и обычаи на Ильин день: в этот день соседние деревни устраивали совместные трапезы. Кроме того, в этот праздник было принято раздавать еду малоимущим и бездомным.
Также День Ильи был связан с началом жатвы. Считалось, что именно в этот праздник заканчивается лето и начинается осень. В этот день под запрет попадали полевые работы - пророк может поразить такого человека молнией.
Ночь на Илью наши предки называли «воробьиной», поскольку высока вероятность того, что будут сверкать молнии и греметь гром, а птицы начнут вести себя странно, врезаясь во встречные предметы.
В Ильин день и после него купание в водоемах - под запретом: вода становится очень холодной – можно простудиться, а также в ней в этот праздник можно встретить всякую нечисть.
В праздник Ильи умываются родниковой водой: это защищает от болезней и порчи.
Кроме того, в День Ильи нельзя было отпускать домашних животных на улицу, чтобы нечистая сила не вселилась в них. Считалось, что именно в этот день Илья разъезжает на колеснице по небу и мечет стрелы-молнии во всю нечисть, а наши предки считали, что существа могли вселиться в животных.
В канун Дня Ильи проводили окуривание огорода, скота, полей и жилья ладаном, чтобы молния не попала.
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Итак, в День Ильи нельзя:
- работать в поле и по дому;
- громко кричать и петь - может ударить молния;
- сквернословить и допускать плохие мысли;
- выпускать на улицу домашних животных;
- в этот день нельзя стоять под деревом - может ударить молнией;
- нельзя стоять на перекрестках, так как там собирается нечисть;
- купаться.
Приметы в Ильин день:
С Ильина дня купаться нельзя - Илья в воду написал
До Ильи люди купаются, а после него с речкой прощаются
С Ильина дня вода холодна
С Ильина дня вода стынет
С праздника Ильи вода все холоднее
Если слышен гром, то Илья небеса объезжает в своей колеснице
Ильей жатва начинается, а лето заканчивается
Если в Ильин день пожар случится, то до воды в огонь молоко льют, чтобы дальше не разошелся
Нельзя работать на Ильин день в поле — небесным огнем пожжет
До Ильи даже поп дождика не умолит, а после него баба своим фартуком нагонит
После Ильина дня ночь темна и особенно длинна
Кто попал в этот день под дождь, то запасся здоровьем на весь год
Кто в это день копны считает, тот скоро все добро растеряет
Молитва пророку Илье
О святый пророче Божий Илие, моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам, рабам Божиим (имена), дух покаяния и сокрушения о гресех наших, и всесильною Своею благодатию да поможет нам пути нечестия оставити, преспевати же во всяком деле блазе, и в борьбе со страстьми и похотьми нашими да укрепит нас; да всадит в сердца наши дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности ко славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Отврати от нас предстательством твоим праведный гнев Божий, да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ во Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.