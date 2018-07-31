Охота на активистов

Во вторник, 31 июля, сразу в двух областях Украины – Запорожской и Херсонской – произошли два нападения на общественных активистов. В Херсоне управляющую делами исполнительного комитета мэрии города, известную активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. Как сообщил в социальной сети Facebook журналист Сергей Никитенко, неизвестный мужчина поджидал девушку у подъезда. «У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице, никаких подробностей пока нет. Прошу, не распространяйте непроверенную информацию», – написал он.

«Установлено, что примерно в 08:30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный вылил жидкость, предварительно, кислоту в лицо женщины, после чего скрылся. Пострадавшая с ожогами доставлена в больницу», - заявили в полиции.

Химические ожоги составляют более 30% тела Екатерины Гандзюк, поскольку кислота попала на голову (пострадали глаза), шею, спину, руку девушки.

«Ее состояние тяжелое, стабильное, она в сознании, проводятся противошоковые мероприятия. На фоне шокового состояния возникают другие проблемы, в том числе с почками, что характерно для всех типов ожогов... Когда человек попадает в реанимацию, всегда есть опасность для жизни... Мы пытаемся стабилизировать все жизненно важные функции. Прогнозов мы пока никаких не делаем. После выведения женщины из шока с ней будут заниматься узкие специалисты», – отметил врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелєв.

На данный момент в полиции разыскивают злоумышленника (одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты). При этом, правоохранители предварительно квалифицировали это нападение по статье 296 Уголовного кодекса Украины «хулиганство».

Ближе к вечеру под личный контроль уголовное производство по факту нападения на Екатерину Гандзюк взял генеральный прокурор Юрий Луценко. «Преступление уже переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего»… Все правоохранительные органы Херсонской области - прокуратура, служба безопасности и полиция - совместно работают над оперативным раскрытием данного преступления», - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Безнаказанность рождает вседозволенность

Свое возмущение произошедшим уже высказали в украинском представительстве международного антикоррупционного движения Transparency International. «Применение против общественного деятеля кислоты среди белого дня возле собственного дома - это новый вызов для правоохранительной системы Украины. В течение прошлого года мы уже были свидетелями поджогов офисов СМИ, избиения обличителей, обливания зеленкой активистов. Общество систематически получает сигнал об опасности занимать активную гражданскую позицию. Это недопустимо. Наконец, пришло время Национальной полиции дать четкий сигнал о том, что любые попытки применения силы против активистов будут разоблачены, а лица, которые совершают нападения - привлечены к ответственности», - говорится в сообщении организации.

«Предостерегаем херсонскую полицию от соблазна спустить дело на тормозах. Ведь Екатерина Гандзюк была и есть критиком местных правоохранительных органов за их не всегда последовательную позицию в защите суверенитета Украины и правопорядка в городе. Ожидаем результатов расследования и установления заказчиков этого преступления и их мотивов», - добавили в Transparency International.

Такие предостережения в адрес местных правоохранительных органов не выглядят лишними, если учесть, что некоторые эксперты считают – в нападении на Екатерину замешаны сами правоохранители. «Гандзюк несколько лет активно кошмарила местных правоохранителей и раскрывала их схемы. И я не исключаю, что полиция могла быть заказчиком нападения на нее», - отметила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

По ее мнению, полиция выбирает более легкую статью (хулиганство, - УНИАН), так как при этом правоохранителям будут задавать меньше вопросов о том, почему дело не расследуется как следует. «Считаю, что такие случаи нельзя давать расследовать местным органам, поскольку они, как правило, сами участвуют в давлении на активистов. Случаев покушений на журналистов и активистов, в которых полиция абсолютно бездействует, уже десятки. Это следствие нереформированности полиции, которые в своем большинстве считает главным врагом активистов, а не криминалитет или сепаратистов. Мы элементарно не можем добиться расследований преступлений, не говоря уже о защите активистов. В реформе полиции мы не добились основного – разрыва связи между криминалитетом и полицией. Не исключаю, что такие же случаи будут происходить и в дальнейшем, если не будут расследованы предыдущие резонансные дела», - говорит она.

От угроз - к убийству

К сожалению, занимать активную общественную позицию становится не только страшно, но и смертельно опасно. В тот же день, когда в Херсоне Екатерину Гандзюк покалечили, облив кислотой, в Бердянске Запорожской области, неизвестный застрелил 43-летнего активиста, участника самообороны Бердянска, местного Автомайдана и участника АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат»).

«Посреди бела дня во двор маленькой гостиницы, которую построил Виталий, зашел убийца с охотничьим ружьем и выстрелил «Сармату» в спину. Рядом с Виталием находились его жена и друг - также участник войны Андрей Манжаров, все это произошло у них на глазах», - написал на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По факту убийства полицией Запорожской области было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Кроме того, в Запорожской и Донецкой областях был введен план-перехват «Сирена» для задержания преступника. Расследование преступления находится на контроле руководства Нацполиции.

Виталий Олешко – известный в Бердянске активист. В мае 2014 года он пошел добровольцем в батальон «Донбасс» и успел повоевать в Попасной, Лисичанске, Иловайске. В августе 2014-го, вместе с батальоном, попал в Иловайский котел, после чего полгода находился в плену. В 2015 году, после возвращения из плена, глава МВД Арсен Аваков лично наградил Олешко орденом «За мужество» III степени.

После возвращения с войны, «Сармат» продолжил активную деятельность в Бердянске, был организатором ряда акций протеста под стенами Запорожской ОГА. К примеру, он с другими бойцами АТО обвинял руководство области в непрозрачном выделении земельных участков военнослужащим. К слову, за два часа до убийства, Виталий Олешко устроил скандал на аппаратном совещании горисполкома, где пытался добиться уборки мусора в городе и поднятия зарплаты дворникам.

Как рассказал УНИАН друг Олешко Андрей Маджаров, на глазах которого все и произошло, к убийству «Сармата» может быть причастен экс-мэр Бердянска, депутат Верховной Рады Александр Пономарев из фракции «Воля народа», с которым у Олешко был давний публичный конфликт. «Он сейчас - главный наш подозреваемый. С этим человеком на уровне Бердянска и Запорожской области уже давно идет политическая война. В городе сейчас монополия на власть – все коммунальные предприятия, горсовет, чиновники имеют отношение к депутату, они же помогают ему выводить деньги из бюджета, и Виталий пытался это пресечь», - рассказал Маджаров.

Собственно, по словам друга «Сармата», Виталию неоднократно угрожали. Более того, местные власти Бердянска способствовали открытию против Олешко ряда уголовных производств в попытке завладеть его имуществом – гостиницей, во дворе которой мужчина сегодня и был убит. Разнообразные нападки и внеплановые проверки были для Олешко стали уже привычным делом…

Активистом быть опасно

Отметим, что в последнее время в Украине действительно произошло несколько громких нападений на активистов. Так, в мае этого года в Киеве напали на ветерана АТО, киборга Дмитрий Вербича. Потерпевший шел по улице и почувствовал удар в спину. Он увидел трех парней и двух девушек в масках. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины. Тогда полиция тоже открыла дело по статье «хулиганство». Позднее выяснилось, что одна из нападавших девушек – дочь чиновника из Минобороны, которая, кстати, после судебного разбирательства, получила условный срок.

В Одессе в июне текущего года двое неизвестных напали на лидера одесского Автомайдана Виталия Устименко. Нападавшие разбили ему голову и ранили в бедро. Дело в полиции расследуют как покушение на убийство. До этого Устименко уже был избит неизвестными после заседания суда по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Также дважды нападения совершались на одесского лидера «Правого сектора» Сергея Стерненко. Причем, во второй раз он, обороняясь, убил нападавшего. Стерненко неоднократно просил полицию предоставить ему охрану, но лишь после второго нападения и смерти нападавшего Стерненко стали охранять как свидетеля.

Кроме того, год назад в Одессе у двери собственного дома избили и активистку, участницу экспертной комиссии группы по расследованию «дела 2 мая» Светлану Подпалу.

А в Харькове в 2017 году избили и депутата Харьковского областного совета от партии «Самопомощь» Дмитрия Булаха, известного тем, что является создателем и главой общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр», которая ведет собственное расследование о распределении земли в Харькове.

К сожалению, все эти истории только подтверждают тот факт, что Украина так и не стала «жить по-новому». Со справедливостью в стране по-прежнему туго, зато вседозволенность позволяет преступникам переходить от угроз и избиений к реальным убийствам.

Анастасия Заремба, Ирина Дубченко