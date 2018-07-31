Движение Evalution запустило собственную образовательную платформу

Движение Evalution запустило образовательную платформу, направленную на развитие молодых украинок. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Сторонницы Evalution хотят на личном примере показать, что каждая девушка может быть успешной и самостоятельной.

Для этого создана специальная образовательная платформа (http://evalution.com.ua/), на которой украинки – лидеры мнений будут вести блоги и семинары, отвечать на вопросы, помогать реальными советами девушкам, которые хотят сформировать себя как свободную и самодостаточную личность. Там же будут публиковаться полезные статьи о саморазвития и самореализации.

«Мы живем в эпоху, когда красота уже не является единственным нашим преимуществом. В эпоху, когда женщины руководят правительствами и корпорациями, возглавляют научные школы и снимают фильмы. Многие украинки уже доказали, что способны на это. Они создают компании, запускают стартапы, принимают решения, получат научные патенты. Они покорили этот мир сами и помогут покорить его новому поколению украинских девушек», - отмечают в организации.

Напомним, девушки Evalution борются за положительный имидж украинки. В июле они выступили против сексистского высказывания главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского, который заявил на открытии международных учений «Си Бриз», что особенно рада их проведению женская половина Одесской области. Девушки Evalution потребовали от него извинений и провели акцию под стенами областного собрания.