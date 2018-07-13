Девушки Evalution все еще ждут извинений от Урбанского

Девушки из движения Evalution требовали извинений от главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского, передает корреспондент …

13 июля они вышли под стены областного собрания.

«Мы боремся за положительный имидж украинки в мире и возмущены сексистским высказыванием Анатолия Урбанского», - пояснила одна из участниц митинга.

Напомним, на торжественном открытии международных военных учений «Си Бриз-2018» чиновник заявил: «Особенно, я думаю, очень счастлива от проведения этих ежегодных учений женская половина Одессы и Одесской области».

«Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы для чиновника подобного уровня. Он оскорбил нас, всех жительниц Одесской области, да и всех украинок. Еще и перед иностранными военными!» - добавила девушка.

Сторонницы Evalution возмущены тем, что глава облсовета до сих пор не принес извинений и никак не прокомментировал свой поступок. Они требуют, чтобы Анатолий Урбанский публично извинился в присутствии тех же военных.