В Харькове за госизмену к 12 годам осудили 84-летнего ученого

Осужденный был главарем террористической организации, который быстро создал подпольную организацию, мечтавшую взять реванш за "Харьковскую народную республику".

Орджоникидзевский районный суд г. Харькова признал виновным в государственной измене харьковчанина Мехти Логунова, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонных заказах Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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"Прокуратура доказала, что злоумышленник собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства – России", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что в поле зрения Службы безопасности Украины злоумышленник попал в августе 2017 года.

"Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины он собирал сведения относительно государственного оборонного заказа, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины", - говорят в прокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время приговор суда еще не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование. Сейчас осужденный находится под стражей.

В комментарии "Украинской правде" адвокат Логунова Максим Шаповалов рассказал, что суд вынес приговор 30 июля. Теперь защита собирается обжаловать это решение. На подачу апелляции у него есть 30 дней.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ прикрыла террористическую организацию в Харькове, которая поставляла секретную информацию в Москву. Главарем террористической организации стал успешный ученый Мехти Логунов, который быстро сколотил подпольную организацию, которая мечтала взять реванш за "Харьковскую народную республику".