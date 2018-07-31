Во Львове арестовали депутата горсовета, который насмерть сбил велосипедистку

Депутат взят под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога. Ему инкриминируют совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

Галицкий районный суд Львова взял под стражу депутата Сокальского городского совета, который 28 июля совершил смертельный наезд на велосипедистку.

Как сообщили УНИАН в Галицком районном суде Львова, соответствующее решение суд принял на заседании 30 июля.

Депутат взят под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога.

Ему инкриминируют совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля в селе Новый Витков Радеховского района. Водитель автомобиля Fiat Scudo, 43-летний житель города Сокаль Львовской области, выехал на полосу встречного движения, где совершил смертельный наезд на велосипедистку, 72-летнюю местную жительницу. У водителя автомобиля Fiat Scudo было обнаружено 1,6 промилле алкоголя в крови.

Как сообщила на своей странице в Facebook журналист, член полицейской комиссии в Управлении патрульной полиции Львовской области Виктория Балицкая, за рулем автомобиля Fiat Scudo на момент ДТП находился депутат Сокальского городского совета.