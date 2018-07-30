На Волыни активист отрывком из "Кобзаря" прогнал священников УПЦ МП с городского праздника (видео)
04:23, 30 июля 2018Общество
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Священники вместе с паствой покинули церемонию из-за того, что им не понравилось чтение поэзии Шевченко.
Поэзия Шевченко произвела сильный эффект / Кадр из видео ТСН
Во Владимире-Волынском на Волыни во время торжеств ко дню города священники и прихожане УПЦ МП не смогли дослушать "И мертвым, и живым" Тараса Шевченко.
Как сообщает ТСН, когда местный активист Дмитрий Себий взялся эмоционально читать отрывок из "Кобзаря", батюшки и верующие сначала его слушали, а затем все вместе покинули действо.
На Волыни священники и прихожане УПЦ МП отказались слушать "И мертвым, и живым Шевченко
Как сообщал УНИАН, ранее у священника Киево-Печерской лавры суд отобрал почти 1,5 миллиона гривен, которые он хотел вывезти в РФ.
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