На Волыни активист отрывком из "Кобзаря" прогнал священников УПЦ МП с городского праздника (видео)

Священники вместе с паствой покинули церемонию из-за того, что им не понравилось чтение поэзии Шевченко.

Во Владимире-Волынском на Волыни во время торжеств ко дню города священники и прихожане УПЦ МП не смогли дослушать "И мертвым, и живым" Тараса Шевченко.

Как сообщает ТСН, когда местный активист Дмитрий Себий взялся эмоционально читать отрывок из "Кобзаря", батюшки и верующие сначала его слушали, а затем все вместе покинули действо.

Как сообщал УНИАН, ранее у священника Киево-Печерской лавры суд отобрал почти 1,5 миллиона гривен, которые он хотел вывезти в РФ.