В Киеве начался крестный ход УПЦ КП

12:40, 28 июля 2018
Общество
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В Киеве стартовала крестный ход УПЦ КП / фото УНИАН

В Киеве по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси начался крестный ход представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева, участников крестного хода сопровождают правоохранители.

Верующие начали шествие от Владимирского собора. Маршрут пролегает по бульвару Тараса Шевченко, по улице Владимирской через Софийскую и Михайловскую площади до Владимирской горки, где в 13.00 должен состояться молебен.

Движение верующих было осложнено заборами, установленными полицией. На какое-то время шествие остановилось, возле парка Шевченко образовалась пробка из людей. Отмечается, что полиция не пропускала людей за металлический забор.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас верующие движутся по улице Владимирской в направлении Владимирской горки. Колонна растянулась от бульвара Тараса Шевченко до Софии Киевской. При этом конца колонны еще не видно.

В начале колонны идут священнослужители, за которыми идут верующие с государственными флагами.

В настоящее время крестный ход продолжается спокойно, без правонарушений.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром возле памятника Владимиру Великому уже состоялись мероприятия при участии президента Украины Петра Порошенко.

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Новость в сюжете: 1030-летие крещения Руси-Украины
Теги: #день Крещения Киевской Руси#крестный ход в Киеве#УПЦ КП