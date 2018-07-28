Сегодня в Украине отмечают 1030-летие крещения Киевской Руси (видео)

Возле памятника Владимиру Великому проходят мероприятия при участии президента Украины Петра Порошенко.

Согласно указу президента Украины от 8 августа 2017 "О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины" на 27-28 июля подготовлен ряд мероприятий и молебны.

Мероприятия по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси 28 июля

Сегодня состоятся мероприятия возле памятника Волидимиру Великому в Киеве при участии президента Украины Петра Порошенко.

Президент уже поздравил украинцев с праздником на своей странице в Facebook.

"Святой равноапостольный князь Владимир Великий принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. И сегодня, в день 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, наша вера и наша общая молитва о том, чтобы Константинопольский Патриарх как можно скорее предоставил Томос Единой Поместной Православной церкви!, - написал Порошенко. - Поздравляю каждого украинца в Украине и за ее пределами с Днем Крещения Руси-Украины!"

С 9:30 до 11:30 состоится Божественная литургия УПЦ КП. После этого верующие отправятся крестным ходом от Владимирского собора по бульвару Шевченко, улице Владимирской через Софийскую и Михайловскую площади на Владимирскую горку.

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Список перекрытых улиц 28 июля

В связи с мероприятиями по случаю празднования годовщины крещения Киевской Руси в центре Киева будет перекрыт ряд улиц с 12.00 до 13.30:

• бульвар Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14);

• улица Владимирская (от дома № 56 до улицы Софийской);

• Владимирский проезд (от Софийской площади к Михайловской).

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 июля, состоялся крестный ход представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.