Водитель-убийца 10-летней девочки в Киеве является родственником криминального авторитета - СМИ

Его дядя - Саша Оболонский - был неоднократно судим, в том числе за умышленное убийство.

Кирилл Островский, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на Печерске в Киеве, является племянником криминального авоторитета и руководителя организованной преступной группировки.

Мать 23-летнего мажора - старшая сестра криминального авторитета Саши Оболонского, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Саша Одолонський был неоднократно судим, в том числе за умышленное убийство. Как утверждает источник, он убил собственного отца, однако связи в правоохранительных органах помогли ему переквалифицировать статью на "убийство по неосторожности".

Отмечается, что в феврале 2018 года Александр К-ко (он же - Саша Оболонский) был задержан сотрудниками СБУ как организатор преступной группировки, которая осуществляла незаконные сделки на рынке недвижимости.

В состав группировки входило семь жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В течение 2017 злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах столицы.

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Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки. У главаря ОПГ Саши Оболонского, также обнаружили самодельное огнестрельное оружие, больше трехсот патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации, сообщает издание.

Делом занималась полиция и прокуратура.

"Связи Нацполиции в очередной раз "помогли" Александру К-ко. На этом фоне не удивительны и попытки "отмазать" его племянника, который сбил девочку", - считает источник.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд Киева постановил до 21 сентября арестовать водителя Hummer Кирилла Островского, который в центре столицы на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка.