Кровавый Месяц: где и когда смотреть лунное затмение 27 июля (видео)

27 июля состоится самое продолжительное полное лунное затмение в этом веке.

В течение 1 часа 43 минуты спутник Земли будет гореть красным цветом.

Увидеть затмение смогут практически во всем мире. Лучше всего его будет видно в Африке и в Индонезии.

Читайте также"Кровавое" лунное затмение: четыре знака зодиака окажутся в особой зоне риска

Украинцы будут иметь возможность наблюдать за всеми фазами лунного затмения. Уже в 20:14 по киевскому времени Луна начнет прятаться за тенью Земли. Окровавленный Месяц можно будет наблюдать уже с 22:30, а его пик придется на 23:21. Затмение завершится в 01:19.

Кроме того, на небе появится еще одно красное светило - это Марс. Он пройдет в ближайшей точке к Земле за последние 15 лет.

Кровавый Месяц и его свидание с Марсом можно наблюдать невооруженным глазом. Конечно, если погода не будет капризничать.