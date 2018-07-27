Журналист объяснил, как "отмазывают" водителя-убийцу 10-летней девочки в Киеве

По прогнозам журналиста, арестованный водитель, скорее всего, получит условный срок.

Адвокаты водителя Hummer Кирилла Островского, который в Киеве насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе, уже запустили кампанию по оправданию виновника ДТП в глазах общества.

В результате Островский может отделаться условным сроком. Об этом заявил известный журналист, руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов, передает "Обозреватель".

"Идет классическая схема "отмазывания" водителя, потому что уже говорят, что он не убегал, что он совершил наезд на желтый сигнал, что девочка выбежала на дорогу. Сейчас вторая сторона максимально использует все средства, чтобы оправдать водителя перед правоохранителями и в глазах общества. На людей это влияет, уже говорят, что Кирилл был не так виноват, что девочка была без матери, неосторожно выбежала и так далее", - заявил он.

Журналист спрогнозировал, что арестованный водитель, скорее всего, получит условный срок.

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"Я думаю, он точно не будет сидеть в колонии за это убийство. В Украине людей вообще очень редко сажают в колонию за смертельные аварии. Если есть определенные деньги, возможность нанять адвоката - очень редко кто идет в колонии из-за ДТП – даже с погибшими", - подчеркнул он.

При этом Антонов считает, что Островский, несмотря на его оправдания, пытался сбежать с места смертельного ДТП.

"Я лично общался с двумя водителями, которые задерживали этого мужчину. Они находились на месте и видели все. Они стояли на светофоре на красный свет, этот человек сбил девочку и поехал дальше. Они сразу начали преследование, и через 250 метров им удалось заблокировать автомобиль и заставить водителя выйти. Это была настоящая попытка сбежать", - отметил он.

"По словам людей, которые задерживали, он вел себя очень агрессивно и довольно странно. Это может быть шок или действие каких-то препаратов – это уже должны вынести вердикт медики. Но то, что он отказался от сдачи каких-то своих жидкостей, говорит о том, что есть определенная линия защиты. В этом случае сторона водителя ведет себя довольно стандартно", - заявил журналист.

По мнению Антонова, защита водителя рассчитывает на то, что интерес общества к делу будет падать в геометрической прогрессии с каждым днем: "Через месяц эта история с девочкой уже не будет так интересна обществу, как сейчас".

Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд Киева постановил до 21 сентября арестовать водителя Hummer Кирилла Островского, который в центре столицы на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка.